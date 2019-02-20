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Tristan Thompson Khloe Kardashian'ı yine aldattı! Hem de...

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ÜNLÜLER  | 20.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

TV şovu yıldızı Khloe Kardashian, hamileliğinde sevgilisi Tristan Thompson tarafından aldatılmıştı. Ünlü basketbolcu bu kez Kardashian'ı, en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile aldattı.

Tristan Thompson Khloe Kardashian'ı yine aldattı! Hem de...

NBA yıldızı Tristan Thompson hakkında bir aldatma skandalı daha...

Daha önce striptiz kulübünde eşi Khloe Kardashian'ı aldatırken yakalanan Tristan Thompson belli ki durulmamış. Üstelik bu sefer alie dostlarından biriyle...

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‘Keeping Up With the Kardashians’ın yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kala Khloe Kardashian, sevgilisi Tristan Thompson tarafından aldatıldığını öğrendi.

Thompson, Khloe’yi, genç kadının ve kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile aldatmış.

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Woods, Kardashian ve Jenner ailesine en yakın isimlerden biri. Her aile toplantılarında onlarla birlikte olan Jordyn tarafından konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Olayın ardından sessiz kalan Kylie Jenner'ın ise sarsıldığı ve şoku üstünden atamadığı belirtliyor.

Tristan Thompson ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberleri yalanladı.


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Tristan Thompson Tristan Thompson Khloe Kardashian

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