TRT'nin dizisi Gönül Dağı'na koronavirüs arası! 39 kişinin testi pozitif çıktı

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eskişehir'de çekilen TRT'nin Gönül Dağı dizi setinden gelen haber televizyon sektöründe şok etkisi yarattı. Köprü Film imzalı dizinin setinde başrol oyuncusu Gülsüm Ali İlhan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından tüm ekibe test yapıldı.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

Oyunculardan Ali Düşenkalkar'ın da test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca 38 set çalışanının da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine hemen çekimlere ara verildi.

