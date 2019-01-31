TRT'nin sevilen dizisi Kalk Gidelim'e sürpriz isim

Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, TRT 1 ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Staff Film’in üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayrı’nın paylaştığı sevilen dizide Yılmaz, sürpriz bir karakterle izleyiciyle buluşacak.

Rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında, Kuzenlerim, Yılan Hikayesi gibi başarılı yapımlarda izleyicilerin gönlünde yer edinen başarılı oyuncu, verdiği kilolardan sonra ilk defa izleyiciyle buluşacak olmanın da heyecanını taşıyor.

