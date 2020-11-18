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  4. Trump ekibinin seçimlerde 'usulsüzlük' iddiasıyla açtığı dava reddedildi

Trump ekibinin seçimlerde 'usulsüzlük' iddiasıyla açtığı dava reddedildi

18.11.2020 00:24 | Son Güncelleme:
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Trump ekibinin seçimlerde 'usulsüzlük' iddiasıyla açtığı dava reddedildi

ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Donald Trump'ın seçim ekibi, "usulsüz" şekilde oy sayım merkezlerine alınmadıkları gerekçesiyle Pennsylvania eyaletinde açtığı davayı kaybetti.

Pennsylvania Yüksek Mahkemesi bugün, Trump ekibinin Cumhuriyetçi gözlemcilerin "hukuk dışı" bir biçimde Philadelphia kentindeki oy sayım merkezlerine alınmadıkları gerekçesiyle açtığı davayı görüştü.

2'YE KARŞI 5 OYLA REDDEDİLDİ

Mahkeme, 2'ye karşı 5 oy ile aldığı karar ile gözlemcilerin Philadelphia'da nerede duracaklarına ilişkin kesin bir kural olmadığını ve bu kuralların bölgelerin kendi inisiyatifinde olduğuna hükmetti.

Alınan bu karar ile Trump'ın seçim kampanya ekibi kendileri için büyük önem arz eden bu davayı kaybetmiş oldu.

TRUMP KAZANANIN KENDİSİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRÜYOR

ABD'de 3 Kasım lalı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor. (AA)

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