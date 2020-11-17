Putin, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ anlaşmasını reddetmesinin "intihar" olacağını söyledi

Putin, "Rossiya" devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma sayesinde kan dökülmesinin durdurduğunu belirtti. Dağlık Karabağ'ı Ermenistan dahil kimsenin tanımadığını hatırlatan Putin, "Karabağ’ın nihai statüsü belirlenmedi. Bugün var olan statükonun devam etmesi konusunda anlaştık. Bundan sonra ne olacağına gelecekteki liderler, gelecekte bu süreçte yer alacaklar karar verecek." diye konuştu. Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında normal yaşama dönülmesi, özellikle çatışma bölgesinde insanlar arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için koşulların yaratılması halinde Dağlık Karabağ'ın statüsünün belirlenmesi için de koşulların yaratılmış olacağını ifade etti. PAŞİNYAN SAVAŞA DEVAM ETMEK İSTEDİ Karabağ’da 5 ardından da 2 rayonun Azerbaycan’a verilmesi konusunun geçmişte sürekli dile getirildiğini anlatan Putin, Rusya’nın 2013’te Karabağ meselesine barışçıl çözümünü başlatacak koşulları ortaya koyduğunu aktardı. Bu esnada Şuşa’nın Azerbaycan’a verilmesi konusunun hiçbir zaman dile getirilmediğini kaydeden Putin, Şuşa meselesinin bu çatışmalarda gündeme geldiğine işaret etti.

Azerbaycan ordusunun Karabağ’ın güneyinin bir parçasını kontrolünü sağladığı 19-20 Ekim’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştüğünü dile getiren Putin, "Aliyev’i çatışmaların durdurulması için ikna ettim. Onun tek şartı, mültecilerin Şuşa dahil bu yerlere dönmesi idi. Ermenistan tarafı bunu kabul etmediğini bildirdi. Paşinyan, burada Ermenistan ve Karabağ’ın çıkarları için tehdit gördüğünü dile getirdi. Bunu hala anlamış değilim. Paşinyan savaşmaya devam edeceğini söyledi.” İfadelerini kullandı. AZERBAYCAN KENDİ MÜTTEFİKİNİ KENDİSİ SEÇER Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki rolü ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Putin, "Türkiye, her zaman Azerbaycan’ı tek taraflı olarak destekledi. Bu, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının jeopolitik sonuçları. Biz bu konuda hep genel konuşuyoruz. Ama aslında genel bir konu değil. Azerbaycan, bağımsız, egemen bir ülke. Azerbaycan, kendisine uygun müttefikleri seçme hakkına sahip. Hiç kimse Azerbaycan’ı bu konuda engelleyemez." diye konuştu.