Trump idamını istemişti: Cezaevindeki konuşması ortaya çıktı! "Elimi yaraladım. Bu korkunç değil mi?"

ABD’nin Charlotte kentinde, 22 Ağustos’ta trende 23 yaşındaki Ukraynalı mülteci Iryna Zarutska’yı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Decarlos Brown (34), tutuklanmasından günler sonra cezaevinden ilk kez konuştu. Brown’un kardeşi Tracey Brown, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, ağabeyiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin ses kaydını paylaştı.

“KADINI TANIMIYORDUM, SADECE BIÇAKLADIM”

Olayın üzerinden altı gün geçtikten sonra, 28 Ağustos’ta gerçekleşen telefon konuşmasında Brown, kardeşine “Kadını tanımıyordum. Bir kelime bile etmedim. Sadece bıçakladım. Elim de yaralandı. Bu korkunç değil mi? Biri neden durduk yere birini bıçaklasın?” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMET BEYNİME YABANCI MADDELER YERLEŞTİRDİ”

Şizofreni hastası olduğu bilinen Decarlos Brown, görüşme sırasında hükümetin beynine yabancı maddeler yerleştirdiğini ve bu maddelerin hareketlerini kontrol ettiğini iddia etti. Brown, olay sırasında bu maddelerin etkisi altında olduğunu ve bıçaklamayı kendi isteği dışında yaptığını öne sürdü. Konuşma boyunca kendisinden üçüncü şahıs gibi bahsetmesi ise dikkat çekti.

TRUMP'DA TEPKİ GÖSTERDİ

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, hem ABD’de hem de uluslararası kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu. Başkan Donald Trump da olaya tepki göstermiş ve Brown için idam cezası talebinde bulunmuştu.