Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Trump idamını istemişti: Cezaevindeki konuşması ortaya çıktı! "Elimi yaraladım. Bu korkunç değil mi?"

ABD'de trende yolculuk yapan genç kadına bıçakla defalarca kez saldıran suçlu, dünya çapında infiale sebep olmuştu. Trump'ın hakkında idam cezası talep ettiği zanlının cezaevinde kız kardeşi ile yaptığı telefon konuşması ortaya çıktı. İşte o konuşmadaki kan donduran detaylar:

Trump idamını istemişti: Cezaevindeki konuşması ortaya çıktı! "Elimi yaraladım. Bu korkunç değil mi?"
Çiğdem Sevinç

ABD’nin Charlotte kentinde, 22 Ağustos’ta trende 23 yaşındaki Ukraynalı mülteci Iryna Zarutska’yı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Decarlos Brown (34), tutuklanmasından günler sonra cezaevinden ilk kez konuştu. Brown’un kardeşi Tracey Brown, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, ağabeyiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin ses kaydını paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya bu olayla ayağa kalktı! Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?" Dünya bu olayla ayağa kalktı! Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?"

Trump idamını istemişti: Cezaevindeki konuşması ortaya çıktı! "Elimi yaraladım. Bu korkunç değil mi?" 1

“KADINI TANIMIYORDUM, SADECE BIÇAKLADIM”

Olayın üzerinden altı gün geçtikten sonra, 28 Ağustos’ta gerçekleşen telefon konuşmasında Brown, kardeşine “Kadını tanımıyordum. Bir kelime bile etmedim. Sadece bıçakladım. Elim de yaralandı. Bu korkunç değil mi? Biri neden durduk yere birini bıçaklasın?” ifadelerini kullandı.

Trump idamını istemişti: Cezaevindeki konuşması ortaya çıktı! "Elimi yaraladım. Bu korkunç değil mi?" 2

“HÜKÜMET BEYNİME YABANCI MADDELER YERLEŞTİRDİ”

Şizofreni hastası olduğu bilinen Decarlos Brown, görüşme sırasında hükümetin beynine yabancı maddeler yerleştirdiğini ve bu maddelerin hareketlerini kontrol ettiğini iddia etti. Brown, olay sırasında bu maddelerin etkisi altında olduğunu ve bıçaklamayı kendi isteği dışında yaptığını öne sürdü. Konuşma boyunca kendisinden üçüncü şahıs gibi bahsetmesi ise dikkat çekti.

Trump idamını istemişti: Cezaevindeki konuşması ortaya çıktı! "Elimi yaraladım. Bu korkunç değil mi?" 3

TRUMP'DA TEPKİ GÖSTERDİ

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, hem ABD’de hem de uluslararası kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu. Başkan Donald Trump da olaya tepki göstermiş ve Brown için idam cezası talebinde bulunmuştu.

Trump idamını istemişti: Cezaevindeki konuşması ortaya çıktı! "Elimi yaraladım. Bu korkunç değil mi?" 4

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Camide unutuldu, gören şaşkına döndü! İlanla arıyorlarCamide unutuldu, gören şaşkına döndü! İlanla arıyorlar
Dünyanın konuştuğu Türk örgüt liderine yeni dava şoku!Dünyanın konuştuğu Türk örgüt liderine yeni dava şoku!

Anahtar Kelimeler:
şizofreni abd hapis saldırı trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bakan Kurum faizsiz yeni konut projesini duyurdu! Ev, iş yeri ve araç alımları: İşte tüm detaylar!

Bakan Kurum faizsiz yeni konut projesini duyurdu! Ev, iş yeri ve araç alımları: İşte tüm detaylar!

Operasyonda ilginç detay! Mütevelli heyetindeki isim dikkat çekti

Operasyonda ilginç detay! Mütevelli heyetindeki isim dikkat çekti

Dünyanın konuştuğu Türk örgüt liderine yeni dava şoku!

Dünyanın konuştuğu Türk örgüt liderine yeni dava şoku!

Torununun yanında kafasından aşağıya kaynar su döktü!

Torununun yanında kafasından aşağıya kaynar su döktü!

Elbisesine eleştiri yağmıştı... Banyo pozu dikkat çekti!

Elbisesine eleştiri yağmıştı... Banyo pozu dikkat çekti!

Camide unutuldu, gören şaşkına döndü! İlanla arıyorlar

Camide unutuldu, gören şaşkına döndü! İlanla arıyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.