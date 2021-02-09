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Trump'ın azil davası başladı

09.02.2021 21:41 | Son Güncelleme:
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Trump'ın azil davası başladı

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınında halkı "isyana teşvik" etmekle suçlanan eski Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılama oturumları başladı.

Senato Genel Kurulu'nda yerel saatle 13.00'te dua ile açılan ilk oturum, Temsilciler Meclisi'nden gelen ve iddia makamı olarak görev yapan savcı vekillerin açılış konuşmalarıyla başladı.

Savcı vekillerin başkanlığını yapan Demokrat vekil Jamie Raskin, sunumunda 6 Ocak'taki Kongre baskınına ait görüntüler eşliğinde Trump'ın kalabalığı bilerek tahrik ettiğini savundu.

Raskin, Trump'ın azline yetecek kadar delil bulunduğunu ve yapılacak oylamada Trump'ın azli yönünde karar alınmasının "anayasal bir görev olduğunu" ileri sürdü.

Savcı vekillerin ardından Trump'ın avukatlarının da açılış konuşmalarını yapması ve ardından Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'ün "görevi sona ermiş bir başkanın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olmadığına" yönelik tasarısının tartışılıp oylanması bekleniyor.

İddia ve savunma makamlarının iddialarını ortaya koyacakları asıl sunumlarının yarın başlaması bekleniyor. Her iki tarafın da sunumlarını ortaya koymaları için 16'şar saatleri olacak.

Bu sürecin ardından tarafların varsa tanıklarını çağırmaları ve söz konusu tanıkların dinlenmelerine geçilecek. Trump'ın ifade vermeyeceği daha önce açıklanan davada henüz dinlenecek tanık olmadığı kaydediliyor. Cumhuriyetçiler kadar Demokratların da yargılamanın uzamaması için tanık çağırmamayı tercih edebilecekleri belirtiliyor.

Söz konusu sunumların ardından senatörlere her iki tarafa da sorularını yöneltebilmeleri için süre verilecek ve bu sürenin en fazla 2 gün olabileceği kaydediliyor.

Senatörlerin soru-cevap bölümünün ardından son tartışma bölümü ve ardından Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek oylamanın yapılması bekleniyor.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) eski Başkan aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Biri polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti. (AA)

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