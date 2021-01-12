Trump'tan azil sürecine ilişkin ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Texas eyaletine yapacağı ziyaret öncesi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

6 Ocak'taki Kongre baskını sonrası ilk kez basının karşısına çıkan Trump, söz konusu olayla ilgili, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." dedi.

"EN BÜYÜK CADI AVININ DEVAMIDIR"

Trump, kendisine yönelik azil süreci konusunda ise "Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma. Bu azil süreci, büyük bir öfkeye yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in, kendisini azletmeye yönelik çabalarını "korkunç" olarak nitelendirdi. (AA)

