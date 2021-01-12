HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'tan azil sürecine ilişkin ilk açıklama

Trump'tan azil sürecine ilişkin ilk açıklama

12.01.2021 18:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump'tan azil sürecine ilişkin ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, geçen haftaki Kongre baskınıyla ilgili, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim" açıklamasında bulunurken, kendisine yönelik azil sürecini de "cadı avının devamı" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Texas eyaletine yapacağı ziyaret öncesi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

6 Ocak'taki Kongre baskını sonrası ilk kez basının karşısına çıkan Trump, söz konusu olayla ilgili, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." dedi.

"EN BÜYÜK CADI AVININ DEVAMIDIR"

Trump, kendisine yönelik azil süreci konusunda ise "Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma. Bu azil süreci, büyük bir öfkeye yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in, kendisini azletmeye yönelik çabalarını "korkunç" olarak nitelendirdi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Çin’de koronavirüs kabusu sürüyor! Bir kent karantinaya alındıÇin’de koronavirüs kabusu sürüyor! Bir kent karantinaya alındı
Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Çin’de koronavirüs kabusu sürüyor: Langfang kenti karantinaya alındı

Çin’de koronavirüs kabusu sürüyor

Çin’de koronavirüs kabusu sürüyor! Langfang kenti karantinaya alındı

Çin’de koronavirüs kabusu sürüyor! Bir kent karantinaya alındı

'İngiltere'de her 5 kişiden biri koronavirüs geçirdi!'

'İngiltere'de her 5 kişiden biri koronavirüs geçirdi!'

Köpeklerin ruh halini havlamalarından anlayan tasma!

Bu tasma köpeklerin ruh halini havlamalarından anlıyor!

ABD’li ünlü yatırımcı Sheldon Adelson hayatını kaybetti

ABD’li ünlü yatırımcı Sheldon Adelson hayatını kaybetti

Her yıl böceklerin yüzde 2’si yok oluyor!

Her yıl böceklerin yüzde 2’si yok oluyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.