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ABD'de Temsilciler Meclisi’nden Trump’a yönelik resmi suçlama

11.01.2021 21:14 | Son Güncelleme:
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ABD'de Temsilciler Meclisi’nden Trump’a yönelik resmi suçlama

ABD’de Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump destekçileri tarafından Kongre binasına yapılan baskının ardından, Trump’ı ‘ayaklanmayı kışkırttığı’ gerekçesiyle azletmeye yönelik resmi suçlamada bulundu.

ABD’de Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, başkent Washington DC’de Başkan Donald Trump destekçileri tarafından Kongre binasına yapılan baskının ardından, Trump’ı azletmeye yönelik resmi suçlamada bulundu. Demokratlar, Trump’ın protestolarda ‘ayaklanmayı kışkırttığı’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ ifade ederek, azil maddesini içeren tasarıyı meclise resmen sundu.

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6 OCAK KANLI KONGRE BASKINI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttı.Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor. ABD Senatosu bugün Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı.Trump mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti. ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. (DHA)

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