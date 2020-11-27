HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'tan İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin paylaşım

Trump'tan İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin paylaşım

27.11.2020 21:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump'tan İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin haberleri paylaşarak bilim insanının ölümüne dikkati çekti.

Başkanlığı döneminde İran'la sık sık karşı karşıya gelen ABD Başkanı Trump, Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin İsrailli gazeteci Yossi Melman'ın twitlerini paylaştı.

"İRAN İÇİN BÜYÜK BİR DARBEDİR"

Trump'ın, Melman'ın hem İbranice hem de İngilizce, "İran'dan gelen haberlere göre Muhsin Fahrizade, Tahran'ın doğusundaki Damavend'de suikast sonucu öldürüldü. İran'ın gizli nükleer programının başındaki isimdi ve Mossad tarafından yıllardır aranıyordu. Onun ölümü, psikolojik ve mesleki açıdan İran için büyük bir darbedir." mesajını takipçileriyle paylaşması dikkati çekti.

Sosyal medyada Trump'ın paylaşımları, kendisinin Fahrizade'nin öldürülmesine destek verdiği şeklinde yorumlandı.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, bugün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade'nin suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etmişti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Yunanistan Dışişleri'nden küstah Türkiye açıklamasıYunanistan Dışişleri'nden küstah Türkiye açıklaması
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Varlık Fonu'nda görev değişimi

Varlık Fonu'nda görev değişimi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

İranlı nükleer bilimci saldırı sonucu hayatını kaybetti

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Yunanistan Dışişleri'nden küstah Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri'nden küstah Türkiye açıklaması

ABD’de direksiyonda uyuyan sürücünün kaza anı kamerada

Direksiyonda uyuyan sürücünün kaza anı kamerada

Danimarka Başbakanı vizonlar için ağladı, özür diledi

Danimarka Başbakanı vizonlar için ağladı, özür diledi

Koronavirüs tedavisinde yeni bir ilaç deneniyor: Colchicine

Koronavirüs tedavisinde yeni bir ilaç deneniyor: Colchicine

Black Friday'e karşı Satın Almama Günü!

Black Friday'e karşı Satın Almama Günü!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.