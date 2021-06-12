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TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Subay, astsubay, uzman çavuş tayin sonuçları ne zaman belli olur?

12.06.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce subay, astsubay ve çavuş Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) tayin sonuçlarını bekliyor. TSK tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetlerinde görev alan kişilerin tayin sonuçları için bekleyişleri sürüyor. Peki, TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak?

TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Subay, astsubay, uzman çavuş tayin sonuçları ne zaman belli olur?

Görev yerlerini öğrenmek isteyen binlerce subay, astsubay ve çavuş TSK’nın açıklayacağı tayin yerlerini merak ediyor. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetlerinde görev alanların tayin yerleri için bekleyişleri sürüyor. Tayin yerleri için ise TSK’dan yapılacak açıklama takip ediliyor. Peki subay, astsubay ve uzman çavuş tayin yerleri ne zaman belli olacak?

TSK TAYİN YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Subay, astsubay ve uzman çavuş tayin başvuruları geçtiğimiz aylarda alındı. Geçtiğimiz senelerde tayin sonuçları Haziran ayında açıklanmıştı. TSK tayin yerlerinin 11 Haziran ile 25 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN YAPILDI?

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda;

  • 1'nci bölgeden 2'nci bölgeye (10.329) personelin,
  • 2'nci bölgeden 1'nci bölgeye (10.845) personelin,
  • 2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.


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