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  4. Doğa gezisi yaparken kabusu yaşadılar! Mahsur kalan gençler için ekipler alarma geçti

Doğa gezisi yaparken kabusu yaşadılar! Mahsur kalan gençler için ekipler alarma geçti

01.05.2024 00:56
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dağlık arazide gezintiye çıkan ve dere kenarında mahsur kalan 3 genç için AFAD, JAK ve itfaiye ekipleri alarma geçti. Yüzlerce metre aşağıya inen ekipler, gençleri saatlik çalışmayla kurtardı.

Doğa gezisi yaparken kabusu yaşadılar! Mahsur kalan gençler için ekipler alarma geçti

Olay, Orhangazi'ye bağlı Sölöz mahallesi ile Bayırköy yolu üzerinde dağlık bir bölgenin içinde yer alan vadide meydana geldi. Alınan bilgilere göre, motosikletler ile Sölöz köyüne gelen Beyzanur A., Ali K., Ahmet Arda Ş. isimli 3 genç, yanlarına hiçbir koruyucu ve güvenlik malzemesi almadan yaya olarak ormanlık alanda gezintiye çıktı. Geldikleri yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan ve orman içindeki vadide yollarını kaybeden 3 genç, 112'den yardım istedi.

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EKİPLER 500 METRE MESAFEDEN AŞAĞI İNDİ

Gençlerin bulunduğu bölgeye ihbar üzerine ilk olarak Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sonrasında ise çok sayıda AFAD, JAK ve itfaiye personeli sevk edildi. Sölöz Mahallesi ile Bayırköy Mahallesi arasındaki yol üzerinden başlatılan çalışmayla ekipler yaklaşık 500 metre mesafeden aşağı indi.

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Yoğun akan bir derenin karşı tarafından yerleri tespit edilen 3 genç, ilk olarak derenin karşı tarafına alındı ve sonrasında ekiplerinde yardımı ile yukarı çıkarıldı.

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3 saatlik bir çalışma ile mahsur kaldıkları yerden alınan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen gençler daha sonra yol üzerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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