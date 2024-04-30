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Manisa'da dehşet! Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı

30.04.2024 23:58
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Manisa'da dehşet dolu bir olay yaşandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını av tüfeğiyle öldürüp kuyuya atan şahıs, ardından kendi kafasına ateş etti. Ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

Manisa'da dehşet! Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı

Manisa Alaşehir'in Çağlayan Mahallesi’nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan ve Sarıgöl ilçesinde ikamet eden, eşiyle boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Gözde Yılmaz, bir yıldır birlikte yaşadığı S.Y. ile, kendisine ait otomobiliyle Alkan Mahallesi Ahlat mevkiinde bulunan bağa geldi.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ SONRA KENDİNİ VURDU!

Aralarında çıkan tartışma sonucunda S.Y., otomobilde bulunan av tüfeğiyle Gözde Yılmaz’ı bir el ateş ederek öldürüp cesedini 3 metre derinliğindeki su dolu kuyuya attı. Şahıs ardından kendi kafasına da bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Silah sesini duyanlar 112 acil ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri ve jandarma korkunç manzara ile karşılaştı. Gözde Yılmaz’ın kuyuda olan cenazesini itfaiye ekipleri çıkarırken, suç aleti tüfek ve otomobile jandarma tarafından el konuldu. Olayda ağır yaralanan S.Y. önce Alaşehir Devlet Hastanesi’nde ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan S.T.'nin tedavisine devam edilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

2 TANE ÇOCUĞU VAR!

Gözde Yılmaz’ın boşanma aşamasındaki eşinden 2 ve 6 yaşında iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Manisa Alaşehir
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