Tuba Büyüküstün ile Aytaç Şaşmaz'ın öpüşme sahneleri çok konuşulmuştu! O soruyu duyunca dayanamadı! '80 kişinin içinde...'

11 Temmuz'da ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkacak olan Zeytin Ağacı dizisinin galası gerçekleştirildi. Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın yer aldığı dizinin galasında dizinin fragmanında dikkat çeken sahneler soruldu.

Zeytin Ağacı'nın fragmanına Tuba Büyüküstün ile Aytaç Şaşmaz'ın öpüşme sahneleri damga vurmuştu.

O sahnelerin sorulması üzerine Seda Bakan kendini tutamadı ve '10 saniye 80 kişinin içinde oynanıyor. Böyle ışıklar filan...' diyerek araya girdi.

'HER SAHNE KADAR GÜZEL'

Aytaç Şaşmaz ise 'Ne kadar zor derseniz her sahne kadar zor. Ne kadar güzel derseniz de her sahne kadar güzel' diyerek yanıt verdi.

KENDİNİ TUTAMADI

Tuba Büyüküstün ise 'Bunları hâlâ konuşuyor olmak çok ilginç geliyor' diyerek sitem etti.