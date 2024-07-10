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  4. Tuba Büyüküstün ile Aytaç Şaşmaz'ın öpüşme sahneleri çok konuşulmuştu! O soruyu duyunca dayanamadı! '80 kişinin içinde...'

Tuba Büyüküstün ile Aytaç Şaşmaz'ın öpüşme sahneleri çok konuşulmuştu! O soruyu duyunca dayanamadı! '80 kişinin içinde...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.07.2024 13:18
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Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve Murat Boz'un yer aldığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin galası yapıldı. Galada dizinin ikinci sezon fragmanında en dikkat çeken sahnelerden biri olan Tuba Büyüküstün ile Aytaç Şaşmaz'ın öpüşme sahneleri soruldu. O soruya Seda Bakan'da kayıtsız kalamadı.

Tuba Büyüküstün ile Aytaç Şaşmaz'ın öpüşme sahneleri çok konuşulmuştu! O soruyu duyunca dayanamadı! '80 kişinin içinde...'

11 Temmuz'da ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkacak olan Zeytin Ağacı dizisinin galası gerçekleştirildi. Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın yer aldığı dizinin galasında dizinin fragmanında dikkat çeken sahneler soruldu.

sahne 1

Zeytin Ağacı'nın fragmanına Tuba Büyüküstün ile Aytaç Şaşmaz'ın öpüşme sahneleri damga vurmuştu.

sahne 44

O sahnelerin sorulması üzerine Seda Bakan kendini tutamadı ve '10 saniye 80 kişinin içinde oynanıyor. Böyle ışıklar filan...' diyerek araya girdi.

'HER SAHNE KADAR GÜZEL'

Aytaç Şaşmaz ise 'Ne kadar zor derseniz her sahne kadar zor. Ne kadar güzel derseniz de her sahne kadar güzel' diyerek yanıt verdi.

sahne 2

KENDİNİ TUTAMADI

Tuba Büyüküstün ise 'Bunları hâlâ konuşuyor olmak çok ilginç geliyor' diyerek sitem etti.

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Express

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