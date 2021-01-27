Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı'nda fırtına oldu esti! Takipçisi sayısı 5 milyon oldu

Star TV'nin fenomen yapımları arasında yerini alan Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeni ile diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Neslihan Atagül'ün ayrılmasının ardından yerine bir dönem Kara Para Aşk dizisinde engin Akyürek ile başrol olarak yer alan Tuba Büyüküstün getirildi.

Geçtiğimiz günlerde Sefirin Kızı dizisinin fragmanı yayınlandı. Tuba Büyüküstün'ün kısa bir an olarak görünmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzel oyuncunun Instagram hesabındaki takipçi sayısı bir gecede 5 milyon oldu.

