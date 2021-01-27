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Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı'nda fırtına oldu esti! Takipçisi sayısı 5 milyon oldu

27.01.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı'nda fırtına oldu esti! Takipçisi sayısı 5 milyon oldu

Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasından sonra Sefirin Kızı kadrosuna dahil olan ve yıllar sonra Engin Akyürek ile yeniden bir araya gelen güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, tanıtımda yer almasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Tuba Büyüküstün'ün takipçi sayısı bir anda artarak 5 milyona ulaştı.

Star TV'nin fenomen yapımları arasında yerini alan Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeni ile diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Neslihan Atagül'ün ayrılmasının ardından yerine bir dönem Kara Para Aşk dizisinde engin Akyürek ile başrol olarak yer alan Tuba Büyüküstün getirildi.

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Geçtiğimiz günlerde Sefirin Kızı dizisinin fragmanı yayınlandı. Tuba Büyüküstün'ün kısa bir an olarak görünmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzel oyuncunun Instagram hesabındaki takipçi sayısı bir gecede 5 milyon oldu.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
zaten neslihanın oyunculuğu yokki hangi diziye gitse batırıyor iatenmeyen oyuncu oda
sefirin kızı olmasada her zmn fırtına gibi bir oyuncuydu

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