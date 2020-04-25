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Tuba Büyüküstün: Ülkemde yaşamak gibisi yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 16:12 | Son Güncelleme

Tuba Büyüküstün, pandemi döneminde Türkiye'nin öncü bir rol üstlendiğini söyleyerek “Ülkem gibisi yok” ifadelerini kullandı.

Tuba Büyüküstün, tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüsle ilgili diğer ülkelerin neler yaşadığını öğrenmek için ‘Göçmen Kadınlar’ adlı platformdaki kadınlarla bir araya geldi.

Youtube üzerinden gerçekleşen yayında Tuba Büyüküstün, Türkiye'nin öncü bir rol üstlendiğini söyledi. "Ülkem gibisi yok" diyen güzel oyuncu, “Vatanım gibisi yok. Her şey o kadar çok basitti. Kapın mı bozuldu. Ara tamirciyi iki dakika sonra gelsin. Yani her zaman ulaşabileceğin biri var. Avrupa’da ise her şey çok pahalı. Bir ışığın bozuldu mu üç gün sonra adam buluyorsun” diye konuştu.

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