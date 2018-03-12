Tuba Büyüküstün'ün benzeri Noora Al Ogaili sosyal medyayı karıştırdı

Ortadoğu’da büyük hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün’e ikiz kardeş geldi. Suudi Arabistanlı yazar Noora Al Ogaili, güzel oyuncuya benzerliğiyle bir anda şöhret oldu. Şansı dönen Noora’ya, reklam ve film teklifleri yağıyor...

Türkiye'deki şöhretinin yanı sıra Ortadoğu'da da geniş hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistanlı bir kadının hayatını değiştirdi.

PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla milyonların gönlünde taht kuran Büyüküstün'ün her anını takip eden Ortadoğulu hayranları sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğrafla şoke oldu.

Ünlü oyuncuya ikizi kadar benzeyen Suudi Arabistanlı bir kadının fotoğrafları paylaşım rekoru kırdı.

Sosyal medyada olay yaratan Suudi kadının ABD'de yaşayan genç yazar Noora Al Ogaili olduğu ortaya çıktı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN'E BENZEMEK İÇİN...

Tuba Büyüküstün ile Çağatay Ulusoy gibi Türk oyuncuları sosyal medyada takip eden Noora'nın güzel oyuncuya hayranlığı öylesine büyüktü ki imajını da onun gibi şekillendirmeye karar verdi. Noora Al Ogaili, geçtiğimiz yıl Tuba Büyüküstün'e benzemek için saçlarını onun gibi kısacık kestirip yeşil lens taktı.

Yazarın saçının renginden modeline, göz renginden yüz hatlarına kadar Büyüküstün'le benzediğini gören oyuncunun hayranları Noora'yı mesaj yağmuruna tuttu.