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Tuğba Ekinci Bodrum sahilinde çöp topladı

28.11.2020 14:08 | Son Güncelleme:
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Tuğba Ekinci Bodrum sahilinde çöp topladı

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Bodrum'un koylarından biri olan Küdür sahilinde çöp toplamak için kolları sıvadı. Ekinci, çevre konusunda herkesin daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Bütün sahillerimiz çok değerli hazinelerimiz. Çok üzücü bunların böyle atılması, bu plastiklerin, şişelerin, yenen torbaların, kağıtların bırakılması" dedi.

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Bodrum’un en ünlü koylarından biri olan Küdür sahilinde çöp toplamak için harekete geçti. Bodrum Belediyesine desteğe giden Ekinci, Azerbaycan'a da mesaj gönderdi.

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43 yaşındaki şarkıcı, "Baba tarafım Azeri, Genceliyiz. Bütün Azeri vatandaşların yaralarını sarmak istiyorum. Biz onlarla her zaman kardeşiz. İki devlet bir milletiz. Onları kendimizden hiçbir zaman ayırt etmedik. Onlar da bizi etmediler. Ayrıca Azeri olduğum içinde çok gururluyum" dedi.

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ÇÖP TOPLADI

Bölgede, belediye personeli ve gönüllüler ile birlikte çöp toplayan Tuğba Ekinci, çevre konusunda herkesin daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bütün sahillerimiz çok değerli hazinelerimiz. Çok üzücü bunların böyle atılması, bu plastiklerin, şişelerin, yenen torbaların, kağıtların bırakılması. Yere çöp atmak, poşet atmak, şişe atmak artık o kadar ilkel ki, çok üzücü.

Ekinci, etkinlik sonunda sahilde her iki ülkenin bayraklarını dalgalandırarak personel ile birlikte "Ne mutlu Türk'üm diyene! İki devlet bir millet" dedi.


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