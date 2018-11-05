Tuğba Ekinci'den yine olay yaratacak Ahmet Kural paylaşımı!

"Her ilişkide itip kakışmalar oluyor. Bu şikayeti yakıştıramadım" mesajı ile tepki çeken Tuğba Ekinci, instagram hesabından Ahmet Kural'ın fotoğrafını yayınladı.

Meslektaşı Sıla'ya tepki gösteren 42 yaşındaki şarkıcı, "O seni sevmiyormuş, sen onu seviyormuşsun. O sana hep kinliymiş, sen ona hep aşıkmışsın. Oysa ki bir sürü aşk şarkısı yazıyor, sende bilemezdin aşktan anlamadığını. Kedinin fareyle oynadığı gibi seninle oynadı, hayranlarını üzdü. Üzülme mesleğinde her zaman en iyisi olacaksın. Senin ne kadar vicdanlı, iyi bir ailenin çocuğu oldugunu herkes biliyor. Mutlu bir anne ve babanın meyvesisin. İyi oyuncular aşkı dolu yaşar. Bir aşk filmi yazmanı, oynamanı temenni ederim. En büyük aşk kavuşulmayan aşklardır" ifadelerini kullandı.