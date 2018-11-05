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Tuğba Ekinci'den yine olay yaratacak Ahmet Kural paylaşımı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 13:37 | Son Güncelleme

Ahmet Kural'ın şarkıcı sevgilisi Sıla'yı darp ettiği iddiaları sonrası ünlü oyuncuya sahip çıkan açıklamalar yapan Tuğba Ekinci, çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı.

Tuğba Ekinci'den yine olay yaratacak Ahmet Kural paylaşımı!

"Her ilişkide itip kakışmalar oluyor. Bu şikayeti yakıştıramadım" mesajı ile tepki çeken Tuğba Ekinci, instagram hesabından Ahmet Kural'ın fotoğrafını yayınladı.

Meslektaşı Sıla'ya tepki gösteren 42 yaşındaki şarkıcı, "O seni sevmiyormuş, sen onu seviyormuşsun. O sana hep kinliymiş, sen ona hep aşıkmışsın. Oysa ki bir sürü aşk şarkısı yazıyor, sende bilemezdin aşktan anlamadığını. Kedinin fareyle oynadığı gibi seninle oynadı, hayranlarını üzdü. Üzülme mesleğinde her zaman en iyisi olacaksın. Senin ne kadar vicdanlı, iyi bir ailenin çocuğu oldugunu herkes biliyor. Mutlu bir anne ve babanın meyvesisin. İyi oyuncular aşkı dolu yaşar. Bir aşk filmi yazmanı, oynamanı temenni ederim. En büyük aşk kavuşulmayan aşklardır" ifadelerini kullandı.

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Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a destek verdi, Sıla'yı eleştirdiTuğba Ekinci Ahmet Kural'a destek verdi, Sıla'yı eleştirdi
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Tuğba Ekinci ahmet kural sıla darp

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Tuba delikanli, harbi laflar etmiş.
SEN ANLAŞILAN BU HERİFE YANIKSIN TUBA :)
ahmet kural hatalıdır tamam ama sılanın da mutlaka büyük bir hatası var ki adam çileden çıkmış!!!
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