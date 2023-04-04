Tuğba Ekinci'nin hedefinde bu sefer Seda Sayan vardı! Programı paylaşıp sert çıktı: Bu yüzden oy vermiyorum

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Tuğba Ekinci gündüz kuşağında yayınlanan programlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Sabahın Sultanı Seda Seyan’a konuk olan Karamanlı çift Murat ile Havvanur'un ev krizi günlerdir ekrana gelirken baba Esef Bey de ekrana çıkmıştı.

O anları izleyen Tuğba Ekinci bu tarz programları eleştirerek "Bu programlar Türkiye'ye ne katabiliyor? Koca Star TV bu programı neden yapıyor? Bunlardan bize ne bak, bu adam kim ya Esef Bey? Seda Sayan da bu işlere para için imza atıyor! Ben Seda Sayan olacağım şunlarla muhatap olacağım para için..." dedi.

OY VERMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Ekinci konuşmasının devamında ise "Recep Tayyip Erdoğan'ı severim hep de överim ama AK Parti'yi sevmiyorum oy da bu yüzden vermiyorum bu yönetim boş... Böyle kanal yönetilmez" diyerek sitem etti.