Tuğba Ekinci önce kameranın önünde kalça dansı yaptı, sonra göğüslerini paylaştı

"Bende Maske Yok" şarkısına klip çeken Tuğba Ekinci, cesur sahnelerle adından söz ettirdi. Instagram hesabından klip görüntülerini paylaşan Tuğba Ekinci'ye Mehmet Ali Erbil "İşte kadın" yorumu yaptı. Ekinci sosyal medyada şarkısının reklamını yapmak için cüretkar paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ekinci son olarak şarkısı eşliğinde dans etti. Bikinisini giyen Tuğba Ekinci kamerayı bir yere sabitleyerek önünde kalça dansı yaptı.

"YENİ BAŞLIYORUZ"

Ünlü şarkıcı bununla da kalmadı ardından yalnızca göğüslerini focuslayarak çektiği pozları paylaştı. Ekinci'nin bu paylaşımları "Reklam için ne gerek var" yorumlarına sebep oldu.

Tuğba Ekinci ise "Sakin olun yeni başlıyoruz" dedi.



