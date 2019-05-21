Tuğba Özay: Hatice de her şeye hıyar olmasın!

Tu\u011fba \u00d6zay hakk\u0131nda sorulan bir soruya, "Her \u015feye maydanoz olmas\u0131n" diyerek yan\u0131t veren Hatice'ye kar\u015f\u0131l\u0131k gecikmedi.\nTu\u011fba \u00d6zay, Hatice'nin bu s\u00f6zlerine kar\u015f\u0131l\u0131k "O zaman o da her \u015feye h\u0131yar olmas\u0131n" diyerek bir kavgan\u0131n daha fitilini ate\u015fledi.PARTNERS\u00fcrekli hasta oluyorsan\u0131z sebebi bu olabilirD\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc performans sanat\u00e7\u0131s\u0131 Ziya Azazi \u0130stanbul'da! Baba evinde kiraz keyfi
Okuyucu Yorumları 1 yorum