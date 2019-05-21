MAGAZİN

Tuğba Özay: Hatice de her şeye hıyar olmasın!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki akşam bir iftar yemeğine davetli olan Hatice ve Tuğba Özay arasında polemik çıktı.

Tuğba Özay hakkında sorulan bir soruya, "Her şeye maydanoz olmasın" diyerek yanıt veren Hatice'ye karşılık gecikmedi.

Tuğba Özay, Hatice'nin bu sözlerine karşılık "O zaman o da her şeye hıyar olmasın" diyerek bir kavganın daha fitilini ateşledi.

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Anahtar Kelimeler:
tuğba özay Hatice

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