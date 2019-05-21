Tuğba Özay: Hatice de her şeye hıyar olmasın!

Tuğba Özay hakkında sorulan bir soruya, "Her şeye maydanoz olmasın" diyerek yanıt veren Hatice'ye karşılık gecikmedi.

Tuğba Özay, Hatice'nin bu sözlerine karşılık "O zaman o da her şeye hıyar olmasın" diyerek bir kavganın daha fitilini ateşledi.

