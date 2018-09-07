MAGAZİN

Tuğçe Aral tacizcisini ifşa etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 15:56 | Son Güncelleme

Türkiye’nin uzun bacaklı mankeni olarak tanınan manken Tuğçe Aral, kendisine ağza alınmayacak sözler sarf eden tacizcisini ifşa etti

Tuğçe Aral tacizcisini ifşa etti!

Ünlü isimler sosyal medyada zaman zaman çirkin mesajlarla karşılaşıyor! Buna son örmek ise Tuğçe Aral oldu! Tuğçe Aral, kendisine ağza alınmayacak sözler sarf eden tacizcisini ifşa etti.

Sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajları görünce şoke olan ünlü manken, bir süre yaşadığı şokun etkisinde kaldı.

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Tacizcisini ifşa eden Aral, “Bu artık taciz değil. Şerefsizlik. Bilişim suçları savcılığına avukatım da başvuru yapıyor. Bu Türk kadın düşmanı yaratıklara kimse lütfen prim vermesin” şeklinde not düşerek tepkisini dile getirdi.

Aral ayrıca tacizcisinin profilini de paylaştı. Bunun üzerine ise tacizcisinin korktuğunu söyleyen Aral, İHA’ya yaptığı açıklamada “Bir süre sonra korktu. Tanıdıkları üzerinden bana mesaj attırıyor. Hesabının hacklendiğini söylettiriyor” şeklinde konuştu.

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