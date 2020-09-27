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Tuğçe Ergişi ve Survivor Ardahan aşkı olaylı bitti! 'Ahlaksız!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 yarışmasıyla ünlenen Ardahan Uzkanbaş ve Bu Tarz Benim yarışmacısı Tuğçe Ergişi’nin ilişkisi kısa sürdü. Babuş lakabıyla bilinen Survivor Ardahan ve Tuğçe Ergişi olaylı bir şekilde ayrıldı. Ayrılığın arkasındaki sır perdesi Tuğçe Ergişi’nin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Tuğçe Ergişi ve Survivor Ardahan aşkı olaylı bitti! 'Ahlaksız!'

Survivor 2020 yarışmasıyla popülerliğe ulaşan Sadık Ardahan Uzkanbaş gönlünü Kısmetse Olur ve Bu Tarz Benim yarışmalarında yer alan Tuğçe Ergişi’ye kaptırdı. İkili aşklarını sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımlarla duyurdu. Hızlı bir şekilde başlayan ilişki kısa sürede noktalandı. Ayrılığın ardından Tuğçe Ergişi Survivor Ardahan hakkında sert açıklamalar yaptı. Ayrılığın sonrasında evine Ardahan’ın 4 adamla birlikte geldiğini söyleyen Tuğçe Ergişi eski erkek arkadaşıyla ilgili ağır ithamlarda bulundu.

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‘BEN SENDEN DAHA ADAMIM’

tuğçe ergişi

Tuğçe Ergişi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adeta Survivor Ardahan’a ateş püskürdü. İlişkilerini noktaladıktan sonra Ardahan’a sert sözler sarf eden Tuğçe Ergişi paylaşımlarında, “Terbiyesiz Ardahan Özkanbaş mıdır, Üzkanbaş mıdır, nedir? Bugün evime ben yokken 4 adamla birlikte kapıma gelmiş. Terbiyesiz, ahlaksız! Tanımadığım insanlara benim evimin, kapımın izini gösterip, evimin ziline kadar basıp 4 adamla nasıl gelirsin sen? Benden rica etti, çantasını bırakmıştı. Onu almak için beni aramayıp direkt kapıma 4 adamla gelen ahlaksızın tekisin sen” notunu düştü.

tuğçe ergişi3

Ayrılığın sonrasında bir türlü siniri geçmeyen Tuğçe Ergişi bir sonraki paylaşımında ise, “Tanımadığım adamlara evimin yolunu, izini öğretip kapıma dayanan terbiyesiz insan müsveddesi! Sana hiç mi edep, usül öğretmediler? Senin annenin, ablalarının kapısına 4 tanımadığı adam dikilse hoş mu? Ahlak, adamlık bu mu? Maganda mısın sen? Eşkıya mısın? Ben senden daha adamım” ifadelerini kullandı.

‘RACONU ANLATAYIM’

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Yaklaşık 2 hafta süren ilişkinin sonrasında ayrılık kararı veren Tuğçe Ergişi ve Survivor Ardahan arasında sular durulmuyor. Biten ilişkilerinin sonrasında Bu Tarz Benim’in eski yarışmacısı Tuğçe Ergişi yaptığı sosyal medya paylaşımında Survivor Ardahan hakkında ‘cahil’ ifadesini kullanmayı tercih etti. Ergişi sözlerini ‘Cahille arkadaş olmaya kalkarsan böyle olur işte. Terbiyesiz şimdi evdeyim, 4 adam alıp şu an gel kapıma. Gel bak sana adam, erkek olmayı anlatayım. Raconu anlatayım biraz. Gel! ” diyerek bitirdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ben yazdıydım yol al ardahan diye o kız sana gelmez hele bide istanbul sözleşmesi var icerden cıkamazzsın ha
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