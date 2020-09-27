Tuğçe Ergişi ve Survivor Ardahan aşkı olaylı bitti! 'Ahlaksız!'

Survivor 2020 yarışmasıyla popülerliğe ulaşan Sadık Ardahan Uzkanbaş gönlünü Kısmetse Olur ve Bu Tarz Benim yarışmalarında yer alan Tuğçe Ergişi’ye kaptırdı. İkili aşklarını sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımlarla duyurdu. Hızlı bir şekilde başlayan ilişki kısa sürede noktalandı. Ayrılığın ardından Tuğçe Ergişi Survivor Ardahan hakkında sert açıklamalar yaptı. Ayrılığın sonrasında evine Ardahan’ın 4 adamla birlikte geldiğini söyleyen Tuğçe Ergişi eski erkek arkadaşıyla ilgili ağır ithamlarda bulundu.

‘BEN SENDEN DAHA ADAMIM’

Tuğçe Ergişi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adeta Survivor Ardahan’a ateş püskürdü. İlişkilerini noktaladıktan sonra Ardahan’a sert sözler sarf eden Tuğçe Ergişi paylaşımlarında, “Terbiyesiz Ardahan Özkanbaş mıdır, Üzkanbaş mıdır, nedir? Bugün evime ben yokken 4 adamla birlikte kapıma gelmiş. Terbiyesiz, ahlaksız! Tanımadığım insanlara benim evimin, kapımın izini gösterip, evimin ziline kadar basıp 4 adamla nasıl gelirsin sen? Benden rica etti, çantasını bırakmıştı. Onu almak için beni aramayıp direkt kapıma 4 adamla gelen ahlaksızın tekisin sen” notunu düştü.