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Tuğçe Kazaz'dan Ekrem İmamoğlu'na şarap tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:26 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu'nun kaz eti yerken paylaşılan fotoğrafları sosyal medyada olay olmuştu.Tuğçe Kazaz bu gündeme de geri kalmadı ve İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Tuğçe Kazaz'dan Ekrem İmamoğlu'na şarap tepkisi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li vekillerle birlikte Ümraniye'de lüks bir restoranda akşam yemeği yedi. Yemek masasının görüntüleri sosyal medyada çok tartışıldı.

Eski manken Tuğçe Kazaz Ekrem İmamoğlu'nun o yemekte şarap içtiğini öne sürerek ilginç eleştirilerde bulundu.

Kazaz açıklamasında şunları söyledi: "Hükümet milleti kaz gibi yoldu diyenler yolmayı bırak ‘kaz’ı yemiş! Bu tam da zihniyetinizin korkutucu tezahürüne güzel bir örnek olmuş. Siz bu milleti yolmak değil, yemek istiyorsunuz. Yoksa derdimiz yediğiniz kaz değil, onu yiyebilirsiniz. Yeter ki milleti yemeyin!

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Hep dersiniz ya; "Dini siyasete alet ediyorlar!" Erdoğan inandığı için konuşuyor; camiden de kaçmıyor, namazı da bırakmıyor, şaraba da bakmıyor. Sırf oy için Yasin okuyarak dini kullanan simsar İmamoğlu ise yola şarapla devam ediyor. Şimdi dini siyasete kim alet ediyor?

Mesele içmesi değil. Bu onunla Allah arasında. Mesele Yasin okumasının şarap aşkı kadar gerçek olmaması. Yani şarapla kendini, Yasin'le ise milleti kandırması."

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Ekrem İmamoğlu tuğçe kazaz Ekrem İmamoğlu şarap Ekrem İmamoğlu kaz

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Okuyucu Yorumları 198 yorum
ŞU HIRİSTİYANLIĞA GEÇİP SONRA İKİ ARADA BİR DEREDE KALAN İLGİ MERAKLISI KADINI CİDDİYE ALAN VAR MI?
@easlar her şeyini bildiğine göre baya ciddiye almışsın :)))
Tazminat davası açıp şu kadına haddini bildirmelidir.
Su içene yalan söyleyecek iftira atacak kadar yoldan çımışlar , müslümanlara bak.
Halbuki şahitler var içilen su , bunlarınki nasıl bir inanç bu şekilde iftira atabiliyordu. Kul hakkı nerede.
@easlar Ben ciddiye alıyorum. Ne var?
@easlar Kimse kayla almaz gündeme çıkabilmek için bu yollara baş ruyor imansız
@easlar yoktur herhal. varsa vay memleketin haline
Yüce papaz onu kutsasın amennnn hiyaaa ho
sen butun.dinleri denemis bir insansin yasin senin.neyine sarap senin neyine kimse seni takmiyo bile butun dinleri dene sonrqda gel burada ahkam kes sana burada mama cikmaz
@canmeno AGZINA SAGLIK KARDESIM.KADIN DIN DEGISTIRDI.YANI PEYGSMBERIMIZI RED ETTI ANLAMINA GELIYOR BU.GERIYE FONUP BIR BAKSIN.ORTADA KALMIS BIR ZAVALLI BENCE
@canmeno kadının sözleriyle ilgili konuştuğu konu hakkında eleştiride buluhnamayınca illa konuşmak için din değiştirmesine mi takıldın :D sanane isterse 500 kere din değiştirir seni ne bağlar başkasının inancı
Zamanında birilerinin dediği gibi hedefe varmak için papaz kıyafeti bile giyerim diyordu ya....buda o yolda ilerliyor...Allahım TÜRK milletini bu münafıklardan korusun
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