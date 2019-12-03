Tuğçe Kazaz'dan Ekrem İmamoğlu'na şarap tepkisi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li vekillerle birlikte Ümraniye'de lüks bir restoranda akşam yemeği yedi. Yemek masasının görüntüleri sosyal medyada çok tartışıldı.

Eski manken Tuğçe Kazaz Ekrem İmamoğlu'nun o yemekte şarap içtiğini öne sürerek ilginç eleştirilerde bulundu.

Kazaz açıklamasında şunları söyledi: "Hükümet milleti kaz gibi yoldu diyenler yolmayı bırak ‘kaz’ı yemiş! Bu tam da zihniyetinizin korkutucu tezahürüne güzel bir örnek olmuş. Siz bu milleti yolmak değil, yemek istiyorsunuz. Yoksa derdimiz yediğiniz kaz değil, onu yiyebilirsiniz. Yeter ki milleti yemeyin!

Hep dersiniz ya; "Dini siyasete alet ediyorlar!" Erdoğan inandığı için konuşuyor; camiden de kaçmıyor, namazı da bırakmıyor, şaraba da bakmıyor. Sırf oy için Yasin okuyarak dini kullanan simsar İmamoğlu ise yola şarapla devam ediyor. Şimdi dini siyasete kim alet ediyor?

Mesele içmesi değil. Bu onunla Allah arasında. Mesele Yasin okumasının şarap aşkı kadar gerçek olmaması. Yani şarapla kendini, Yasin'le ise milleti kandırması."



