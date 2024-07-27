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  4. Tuğrul Türkeş'ten 'Gezi Parkı Davası' tutuklularına ziyaret açıklaması! 'Adalet Bakanlığı onay verdi'

Tuğrul Türkeş'ten 'Gezi Parkı Davası' tutuklularına ziyaret açıklaması! 'Adalet Bakanlığı onay verdi'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.07.2024 19:20
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AK Parti Milletvekili ve Avrupa konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türkeş, 'Gezi Parkı Davası' tutuklularına ziyaret için Adalet Bakanlığı tarafından onay verildiğini ifade etti.

Tuğrul Türkeş'ten 'Gezi Parkı Davası' tutuklularına ziyaret açıklaması! 'Adalet Bakanlığı onay verdi'

AK Parti Milletvekili ve Avrupa konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, “Gezi Parkı Davası" tutukluları Osman Kavala, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret edecek.

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Türkeş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"'Gezi Parkı Davası' Tutuklu Sanıklarının Ziyaret Konusu;

Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Tuğrul Türkeş osman kavala Can Atalay
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