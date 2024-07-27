Tuğrul Türkeş'ten 'Gezi Parkı Davası' tutuklularına ziyaret açıklaması! 'Adalet Bakanlığı onay verdi'

AK Parti Milletvekili ve Avrupa konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, “Gezi Parkı Davası" tutukluları Osman Kavala, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret edecek.

Türkeş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"'Gezi Parkı Davası' Tutuklu Sanıklarının Ziyaret Konusu;

Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."