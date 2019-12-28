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  4. TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu'dan "yerli otomobil" yorumu

TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu'dan "yerli otomobil" yorumu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 28.12.2019 00:51 | Son Güncelleme

"Yaklaşık 15 yıldır yerli ve milli bir süreç başlatıldı Türkiye'de. Gebze'deydik öğlen saatlerinde. Hepimizin gurur duyduğu Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin tanıtımı yapıldı. Gerçekten gururlanmamak imkansız"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili" için gurur verici yorumunda bulundu.

Aydın Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Şeb-i Arus ve Çizimlerle Kırk Hadis Yarışması" ödül töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Semazen gösterisinin de yapıldığı programda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu sahne aldı.

Programda konuşan Eminoğlu, vakfın faaliyetlerini anlatarak, amaçlarının insanlara ve gençlere fayda sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye için genç neslin donanımlı ve vizyon sahibi olarak yetişmesinin önemine dikkati çeken Eminoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da her platformda ifade ettiği Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine doğru giderken biz de bu hedeflerin altını en iyi şekilde yetiştireceğimiz, geliştireceğimiz gençlerle doldurabilmemiz lazım. İşte bunun için gayret ediyoruz. Bunun için Türkiye'nin dört bir tarafında arkadaşlarımız gönüllülük esasına dayalı özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli üretim konusunda önemli adımlar attığını aktaran Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 yıldır yerli ve milli bir süreç başlatıldı Türkiye'de. Gebze'deydik öğlen saatlerinde. Hepimizin gurur duyduğu Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin tanıtımı yapıldı. Gerçekten gururlanmamak imkansız. Baktığımız zaman son 15 yılda yerli ve milli bir çalışma yapılıyor. Bunun neticesinde 15 yıl önce savunma sanayisinde yüzde 20'yken, bugün yüzde 70'leri konuşur durumdayız. Bugün bahsettiğimiz otomobillerle, geçen haftalardaki denizaltımızla bütün böyle bir süreçleri yöneten bir irade varken bizler de gençler olarak istiyoruz ki, gerçekten bu ülkenin öz değerlerine sahip yerli ve milli bir gençlik yetişmesi adına elimizden gelen gayreti ortaya koyalım. Gençlerimizin bu ülkeyi temsil eden, yeri geldiğinde uluslararası arenada ülkemizi temsil eden gençlerimizin yetişmesine vesile olalım."

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve TÜGVA Aydın Temsilcisi Sefa Şık'ın da konuşma yaptığı programda, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Programa, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Gökoğlan da katıldı.

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Azim gençlik gurur ödül töreni TÜGVA yerli otomobil

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