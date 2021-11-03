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TÜİK'e tepki gösterdi! Kılıçdaroğlu: Bazı önemli adımlar atacağız

03.11.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in gerçek enflasyon rakamlarını açıklamadığını iddia ederek, bazı önemli adımlar atacaklarını duyurdu.

TÜİK'e tepki gösterdi! Kılıçdaroğlu: Bazı önemli adımlar atacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı yüzde 19'luk ekim ayı enflasyon rakamlarına tepki göstererek, gerçek enflasyonun yüzde 40'ın üzerinde olduğunu söyledi.

"Benim meselem halkımın sofrasıdır" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, önemli adımlar atacaklarını duyurdu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

TÜİK "Enflasyon %19.89" demiş. Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon %40'ın üzerinde. Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız.

kk

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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