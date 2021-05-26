Tülay Bursa Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Önceki gün 35. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölümünde dahil olacak Tülay Bursa'nın gelişi izleyici tarafından şimdiden merak konusu oldu.

MASUMLAR APARTMANI'NDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisine flaş isim dahil oluyor. 37. Bölümde sezon finali yapma kararı alan dizide son 2 bölüm kala tüm dengeler sarsılacak. Diziye başarılı oyuncu Tülay Bursa'nın gelişi ise Gülben karakterini yakından etkilemesi bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Uğur Uzunel'in oynadığı Esat karakterini annesi karakteriyle Tülay Bursa, Masumlar Apartmanı'nda rol almaya başlayacak.

Öte yandan yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran dizide Esat ve Gülben'in önümüzdeki sezonda evleneceği ise kulis dedikoduları arasında yer alıyor. TRT1'in reyting rekortmeni dizisi olan Masumlar Apartmanı'nın 37. Bölümde sezon finali yapacağı iddia ediliyor.

