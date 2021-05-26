MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tülay Bursa Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!

Tülay Bursa Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!

26.05.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna başarılı oyuncu Tülay Bursa'nın dahil oluyor. Sevilen dizide sezon finaline doğru yaklaşılırken, tüm dengeleri değiştirecek olan Esat karakterinin annesi olarak yeni bölümde izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Tülay Bursa Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Önceki gün 35. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölümünde dahil olacak Tülay Bursa'nın gelişi izleyici tarafından şimdiden merak konusu oldu.

MASUMLAR APARTMANI'NDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisine flaş isim dahil oluyor. 37. Bölümde sezon finali yapma kararı alan dizide son 2 bölüm kala tüm dengeler sarsılacak. Diziye başarılı oyuncu Tülay Bursa'nın gelişi ise Gülben karakterini yakından etkilemesi bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Uğur Uzunel'in oynadığı Esat karakterini annesi karakteriyle Tülay Bursa, Masumlar Apartmanı'nda rol almaya başlayacak.

Tülay Bursa Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!

Öte yandan yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran dizide Esat ve Gülben'in önümüzdeki sezonda evleneceği ise kulis dedikoduları arasında yer alıyor. TRT1'in reyting rekortmeni dizisi olan Masumlar Apartmanı'nın 37. Bölümde sezon finali yapacağı iddia ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı! Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı!
Cem Yılmaz paylaşımıyla yine güldürdü!Cem Yılmaz paylaşımıyla yine güldürdü!
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Tülay Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Esenler'de küçük kıza taciz iddiası! Çığlıklarına komşular koştu

Esenler'de küçük kıza taciz iddiası! Çığlıklarına komşular koştu

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu!

Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Popo kıvrımlarımı önemsiyorum' dedi ve ekledi...

'Popo kıvrımlarımı önemsiyorum' dedi ve ekledi...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.