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Tüm dünyanın gözü ona çevrilmişti! İsrail'in katliamı sonrası Netanyahu suçu İslami Cihad'a attı: Akılalmaz savunma

17.10.2023 23:30 | Son Güncelleme:
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İnsanlık tarihine şimdiden kara bir leke olarak geçen saldırının ardından Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. 7 Ekim'den beri Gazze topraklarına ardı arkası kesilmeyen saldırılar düzenleyip zulüm işleyen İsrail'in yüzlerce sivilin ölümüne yol açan hastane saldırısını Netanyahu, İsrail'in yapmadığını öne sürdü. Netanyahu, kendilerine birçok kaynaktan geldiğini iddiayı da paylaştı.

Tüm dünyanın gözü ona çevrilmişti! İsrail'in katliamı sonrası Netanyahu suçu İslami Cihad'a attı: Akılalmaz savunma

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan ve İsrail-Hamas çatışmasına dönüşen savaşta bu akşam bir katliam gerçekleşti. Günlerdir havadan, karadan ve denizden abluka altında olan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi bombalandı, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce sivil can verdi. Tüm dünyadan saldırıya tepki yağarken gözler İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu'ya çevrildi.

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"GAZZE'DEKİ TERÖRİSTLER TARAFINDA ROKET YAĞMURU ATEŞLENDİ"

Netanyahu, saldırıyı İsrail'in yapmadığını öne sürdü, suçu ise İslami Cihad örgütüne attı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Netanyahu, ordu ve istihbarat analizleri ile kaynakların yer verdi. Netanyahu paylaşımında şunları kaydetti:

"İsrail Savunma Kuvvetleri'nin operasyonel sistemleri üzerinde yapılan bir analiz, Gazze'de teröristler tarafından bir roket yağmurunun ateşlendiğini ve vurulduğu sırada Gazze'deki Al Ahli hastanesinin çok yakınında olduğunu gösteriyor.

Elimize birçok gelen istihbarata göre, Gazze'deki hastaneyi vuran başarısız roket fırlatmasının sorumlusu İslami Cihad."

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Binyamin Netanyahu

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