İsrail'in bombaladığı Gazze'deki hastanede çekilen görüntüler yürek yaktı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölü sayısı 500'e yükseldiği duyurdu. Saldırı sonucu çok sayıda yaralı, Gazze kentindeki Şifa hastanesine kaldırıldı.



Gazze'deki hastanede yaşanan saldırının hemen ardından çekilen görüntüler ise katliamın boyutunu tüm dünyaya gösterdi.

DSÖ'DEN ÇAĞRI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sivillerin ve sağlık hizmetlerinin korunması çağrısı yaparak, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor" dedi.

Direktör Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tahliye talebinin (İsrail tarafından yapılan) geri alınmasını talep ettiklerini kaydetti.