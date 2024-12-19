Tüm kasaba tek bir binada yaşıyor! Aylarca evlerinden çıkmayanlar dahi var: "40 yıldır buradayım"

MYNET|DIŞ HABERLER Alaska'nın güney kıyısında bulunan Whittier kasabasında 2023 yılı verilerine göre toplamda 263 kişi yaşıyor. Bu kasabanın ilginç kısmı ise tüm sakinlerinin Begich Towers adı verilen bir apartman kompleksinin içinde bir arada yaşaması. YouTuber Seek Discomfort, yaklaşık 300 sivilin yaşadığı konut binasını ziyaret etti ve sakinleriylr konuştu.

"UZUN SÜRELİ KONAKLAMAYA UYGUN"

Konut binasının uzun süreli konaklamaya uygun bir şekilde dizayn edildiğini dile getiren YouTuber, "Burası Begich Towers, bu kasabanın nüfusunun neredeyse tamamını barındıran 14 katlı bir bina. Soğuk Savaş'ın en yoğun olduğu dönemde bu bölgede konuşlanmış askerleri barındırmak için inşa edilen bina, yoğun hava koşullarının yaşandığı dönemlerde sakinlerinin haftalarca binanın içinde kalabilmesi için tasarlanmıştı. Mahalle bakkalı, okul, kilise ve postanenin bu binanın içinde yer almasıyla Begich Towers, konut binasından çok bir sığınağa benziyor" dedi.

Binanın inşası 1957 yılında tamamlandı ve Whittier'a 'tek çatı altında kasaba' lakabının kazandırılmasına yardımcı oldu. YouTuber videosunda apartmanın içinde gezerek bir postane ve küçük bir dükkânın bulunduğu, ayrıca bir ATM makinesinin de bulunduğu bodrum katını gösterdi. Aynı zamanda apartmanda yaşayanlar bir tünel yardımıyla okula bağlanıyorlar.

"40 YILDIR BURADA YAŞIYORUM"

Begich Towers sakinlerinden June isimli bir kişi binada ikamet etmeye karar vermeden önce bir teknede yaşadığını ifade etti. Evinin satışlarının beklediğinden daha uzun sürede tamamlandığını ifade eden June, "Binaya girmemiz birkaç yıl sürdü, çünkü bazı dairelerin satışa çıkmasını beklemek zorunda kaldık. 40 yıldır buradayım ve burayı çok seviyorum" dedi.