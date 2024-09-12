Tüm mahalleli bu sapıktan yaka silkti! Her gece yarısı çırılçıplak apartmanın önüne geliyor... "Eylemleri giderek daha da tırmanıyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey bölgesinin Güney Brunswick civarındaki apartmanın önüne her gece gelen sapık mahallenin kadınları tarafından şikayet edildi. Son birkaç aydır Monmouth Junction'daki Royal Oaks Apartman kompleksinin yakınlarında soyunup kadınlara sarkıntılık etmeyi alışkanlık haline getiren sapık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kimliği tespit edilemeyen sapık hızla kaçabilmek için apartmanın hemen yanındaki ormanlık alanda saklanıyordu. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesine rağmen kimliğine ilişkin bir detay bulamadıklarını belirten South Brunswick Polis Departmanı'ndan Yardımcı Şef Jim Ryan, "Onu tespit etmek için halkın yardımına gerçekten ihtiyacımız var. Eylemleri giderek daha da tırmanıyor" dedi.