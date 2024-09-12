Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Tüm mahalleli bu sapıktan yaka silkti! Her gece yarısı çırılçıplak apartmanın önüne geliyor... "Eylemleri giderek daha da tırmanıyor"

    Tüm mahalleli bu sapıktan yaka silkti! Her gece yarısı çırılçıplak apartmanın önüne geliyor... "Eylemleri giderek daha da tırmanıyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.09.2024 11:16
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey bölgesinde gece yarısında apartmanın önüne gelerek uygunsuz hareketlerde bulunan kimliği tespit edilemeyen sapık mahalleliye yaka silktirdi. Gece 23.00-02.00 saatleri arasında bölgeye gelerek kadınların önünde sapık hareketlerde bulunan adam her yerde aranıyor. Güvenlik kamerasına adamın kar maskeli görüntüleri yansıdı.

    Tüm mahalleli bu sapıktan yaka silkti! Her gece yarısı çırılçıplak apartmanın önüne geliyor... "Eylemleri giderek daha da tırmanıyor"

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey bölgesinin Güney Brunswick civarındaki apartmanın önüne her gece gelen sapık mahallenin kadınları tarafından şikayet edildi. Son birkaç aydır Monmouth Junction'daki Royal Oaks Apartman kompleksinin yakınlarında soyunup kadınlara sarkıntılık etmeyi alışkanlık haline getiren sapık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    2

    Kimliği tespit edilemeyen sapık hızla kaçabilmek için apartmanın hemen yanındaki ormanlık alanda saklanıyordu. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesine rağmen kimliğine ilişkin bir detay bulamadıklarını belirten South Brunswick Polis Departmanı'ndan Yardımcı Şef Jim Ryan, "Onu tespit etmek için halkın yardımına gerçekten ihtiyacımız var. Eylemleri giderek daha da tırmanıyor" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    "Kadınları buraya bekliyorum" dedi! Paylaşımına 'taciz' yorumu geldi

    "Kadınları buraya bekliyorum" dedi! Paylaşımına 'taciz' yorumu geldi

     Bahçemde çıplak gezemeyeceğim için evimi satmaya karar verdim

    Bahçemde çıplak gezemeyeceğim için evimi satmaya karar verdim

     Akrabasının ölüm anlarını paylaştı! Sosyal medyadan tepki yağdı

    Akrabasının ölüm anlarını paylaştı! Sosyal medyadan tepki yağdı

     Çıplak poza çeviriyorlar! Ayırt etmek imkansız

    Çıplak poza çeviriyorlar! Ayırt etmek imkansız

     Sevgilisinin evlenme teklifini beğenmedi! 'Burada mı ediyorsun?'

    Sevgilisinin evlenme teklifini beğenmedi! 'Burada mı ediyorsun?'
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    sapık Amerika
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

    Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

    Narin'in annesi günler öncesinden ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran iddia

    Narin'in annesi günler öncesinden ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran iddia

    Kehanetlerini hatırlattı! 4'ü gerçekleşti: Geriye kaldı 3...

    Kehanetlerini hatırlattı! 4'ü gerçekleşti: Geriye kaldı 3...

    Tüm mahalleli bu sapıktan yaka silkti! Her gece yarısı çırılçıplak geliyor

    Tüm mahalleli bu sapıktan yaka silkti! Her gece yarısı çırılçıplak geliyor

    Fas'a giden Türk ezan sesini paylaştı! "Çok farklı"

    Fas'a giden Türk ezan sesini paylaştı! "Çok farklı"

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    "Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

    "Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.