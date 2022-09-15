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Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Acil servislerde yeni dönem: Ses kaydı da alınacak, kör alan kalmayacak

15.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastanelerin acil servislerinde yeni bir döneme giriliyor. Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre karma olarak hizmet veren acil servisler 'erişkin', 'kadın doğum' ve 'çocuk' olmak üzere 3'e ayrılacak. Ayrıca acil servislerin fiziki koşullarında yapılacak değişiklerle güvenlik önlemleri yükseltilecek.

Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Acil servislerde yeni dönem: Ses kaydı da alınacak, kör alan kalmayacak

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek adına hastanelerde bir dizi önlem alınıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan bu kapsamda önemli bir adım geldi. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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SES KAYDI DA ALINACAK

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan tebliğe göre, güvenlik önlemlerini artırmak adına atılacak adımlardan biri, halihazırda görüntü kaydı alan güvenlik kameralarına ek olarak ses kaydı da alınacak. Ses kaydı da alacak kameralar mahremiyeti ihlal edecek şekilde konumlandırılamayacak.

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KAMERANIN İZLEYEMEYECEĞİ KÖR ALAN KALMAYACAK

Acil servislerde kayıt alınırken mahremiyetin gözetilecek, kameranın izleyemeyeceği kör alan bulunmaması sağlanacak. Uygun bulunan konumlara ses ve görüntü kaydı alındığını bildiren uyarı levhaları asılacak.

KAYITLAR YEDEKLENEBİLECEK

Kayıtlar 6 ay boyunca saklanacak. İlgililerin talep etmesi durumunda şüpheli olaylar söz konusu olduğunda kayıtlar silinmeden yedeklenecek.

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ACİL SERVİSLER 3'E AYRILACAK

Ayrıca üniversite ve şehir hastanelerindeki acil servisler 'erişkin', 'kadın doğum' ve 'çocuk' olarak 3'e ayrılacak.

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