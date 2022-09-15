Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Acil servislerde yeni dönem: Ses kaydı da alınacak, kör alan kalmayacak

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek adına hastanelerde bir dizi önlem alınıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan bu kapsamda önemli bir adım geldi. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan tebliğe göre, güvenlik önlemlerini artırmak adına atılacak adımlardan biri, halihazırda görüntü kaydı alan güvenlik kameralarına ek olarak ses kaydı da alınacak. Ses kaydı da alacak kameralar mahremiyeti ihlal edecek şekilde konumlandırılamayacak.
Acil servislerde kayıt alınırken mahremiyetin gözetilecek, kameranın izleyemeyeceği kör alan bulunmaması sağlanacak. Uygun bulunan konumlara ses ve görüntü kaydı alındığını bildiren uyarı levhaları asılacak.
Kayıtlar 6 ay boyunca saklanacak. İlgililerin talep etmesi durumunda şüpheli olaylar söz konusu olduğunda kayıtlar silinmeden yedeklenecek.
Ayrıca üniversite ve şehir hastanelerindeki acil servisler 'erişkin', 'kadın doğum' ve 'çocuk' olarak 3'e ayrılacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum