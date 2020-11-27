Tunceli'de, PKK'ya ağır darbe: Sığınakları kullanılamaz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ovacık kırsalında teröristlere yönelik operasyon başlattı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 14 sığınak tespit edildi.

Ekiplerce sığınaklarda yapılan aramada cep telefonuna bağlı el yapımı patlayıcı düzeneği, zaman ayarlı 2 saat, el telsiz, tablet, pil bloğu ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, gıda malzemeleri imha edilip, sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi. (DHA)





