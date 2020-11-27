HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli'de, PKK'ya ağır darbe: Sığınakları kullanılamaz hale getirildi

Tunceli'de, PKK'ya ağır darbe: Sığınakları kullanılamaz hale getirildi

27.11.2020 23:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tunceli'de, PKK'ya ağır darbe: Sığınakları kullanılamaz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kullandığı tespit edilen 14 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ovacık kırsalında teröristlere yönelik operasyon başlattı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 14 sığınak tespit edildi.

PKK'nın sözde tim komutanı ikna sonucu teslim olduPKK'nın sözde tim komutanı ikna sonucu teslim oldu

Ekiplerce sığınaklarda yapılan aramada cep telefonuna bağlı el yapımı patlayıcı düzeneği, zaman ayarlı 2 saat, el telsiz, tablet, pil bloğu ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, gıda malzemeleri imha edilip, sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi. (DHA)

DAD

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Sahte peynir üretimi yapan işletmeye operasyonSahte peynir üretimi yapan işletmeye operasyon
Astsubay alımları ne zaman?Astsubay alımları ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Varlık Fonu'nda görev değişimi

Varlık Fonu'nda görev değişimi

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Koca: 5 ilde vakalar iki haftada yüzde 100 artış gösterdi

Koca: 5 ilde vakalar iki haftada yüzde 100 artış gösterdi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Afyonkarahisar'da otobüsle minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kayseri’de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza

Sahte peynir üretimi yapan işletmeye operasyon

Mersin'de fuhuş operasyonu: 18 kişi tutuklandı

Fuhuş operasyonu: 18 kişi tutuklandı

RTÜK'ten lisans hamlesi: Tidal'e erişim engellendi

RTÜK'ten lisans hamlesi: Tidal'e erişim engellendi

Bütçe görüşmesine Fuat Oktay-Garo Paylan tartışması damga vurdu

Bütçe görüşmesine Fuat Oktay-Garo Paylan tartışması damga vurdu

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni iki ay daha uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni iki ay daha uzatıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.