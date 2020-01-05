Tunceli'de kayak heyecanı başladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin her mevsim farklı güzelliğe bürünen Ovacık ilçesinde yer alan kayak merkezi, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce işletilen Ovacık Kayak Merkezi, hem turistik hem de sportif açıdan kente katkı sağlıyor.

İlçeye 3 kilometre uzaklıktaki Öveçler köyü mevkisinde yer alan, kristal kar kalitesiyle de yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan merkez, konaklamanın ucuz olması ve çocuklar ile yeni başlayan kayakçılar için eğlenceli pisti bulunması sebebiyle rağbet görüyor.

Sezonun başlamasıyla İstanbul, Diyarbakır, Malatya, İzmir, Bingöl, Erzincan ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilden misafirlerini ağırlayan kayak merkezi, Munzur Dağları'nın göz alıcı güzelliği karşısında ve meşe ormanlarıyla kaplı doğal güzellikler arasında keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

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