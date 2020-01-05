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  4. Tunceli'de kayak heyecanı başladı

Tunceli'de kayak heyecanı başladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 05.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kar yağışının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonunu açan Ovacık Kayak Merkezi, çevre illerden çok sayıda misafiri ağırlıyor - Kayak antrenörü Elif Aşkın: - "Bütün kayak ve doğaseverleri ilçemize davet ediyoruz. Buradaki pistimiz iki aşamalı, hem acemiler hem de daha ileri seviyedeki kayakseverler için çok uygun"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin her mevsim farklı güzelliğe bürünen Ovacık ilçesinde yer alan kayak merkezi, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce işletilen Ovacık Kayak Merkezi, hem turistik hem de sportif açıdan kente katkı sağlıyor.

İlçeye 3 kilometre uzaklıktaki Öveçler köyü mevkisinde yer alan, kristal kar kalitesiyle de yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan merkez, konaklamanın ucuz olması ve çocuklar ile yeni başlayan kayakçılar için eğlenceli pisti bulunması sebebiyle rağbet görüyor.

Sezonun başlamasıyla İstanbul, Diyarbakır, Malatya, İzmir, Bingöl, Erzincan ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilden misafirlerini ağırlayan kayak merkezi, Munzur Dağları'nın göz alıcı güzelliği karşısında ve meşe ormanlarıyla kaplı doğal güzellikler arasında keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

- Uygun fiyata konaklama imkanı

Kayak tutkunlarına kesintisiz kayak ve snowboard imkanı sunan kayak merkezinde, 1200 metre uzunluğundaki kayak pisti ile acemiler ve çocukların rahatça kayak yapabileceği 300 metre uzunluğunda babylift pisti, 100 kişi taşıma kapasiteli teleski, 1 kar ezme makinesi ve 1 kar motoru hizmet veriyor.

Ayrıca kayak merkezinin gecelik konaklama ücretinin 60 lira olduğu lüks otel konforunu aratmayan 35 oda ve 70 yatak kapasiteli konaklama tesisi bulunuyor.

Hafta sonu tatili için kayak merkezine gelen ziyaretçiler, kar yağışına aldırış etmeden kayak ve snowboard yapıp, kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Kayak antrenörü Elif Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin turizm açısından kentte büyük getirisi olduğunu vurguladı.

Sezon boyunca yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin kayak merkezine geldiğini aktaran Aşkın, şöyle konuştu:

"Tesisimizde 2020 kayak sezonunu açtık. Bütün kayak ve doğaseverleri ilçemize davet ediyoruz. Buradaki pistimiz iki aşamalı, hem acemiler hem de daha ileri seviyedeki kayakseverler için çok uygun. Kar kalitesi olarak değerlendirdiğimizde de birçok kayak merkezine nazaran bizim pistimizde doğal kar var. Sarıkamış karına eşdeğer bir kar kalitesine sahibiz."

Antrenör Ferdi Genç de kayak merkezi sayesinde ilçedeki çocukların kayakla tanışma fırsatı bulduğunu belirtti.

Ovacık'ta yaşayan vatandaşların kış sporlarına meraklı olduğunu ifade eden Genç, "Bu imkanları devletimizin burada yaşayan insanlara ve bizlere sunduğu için çok mutluyuz. Öğrencilerimiz burada iyi bir şekilde müsabakalara hazırlanıyor. Buradaki imkanlardan tüm sporcularımız faydalanabiliyor. Valimiz ve kaymakamımızın destekleriyle de burada başarılı ve ahlaklı sporcular yetiştiriyoruz." dedi.

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