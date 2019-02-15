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Turabi canlı yayında yarışmalardan kazandığı parayı açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan Turabi, herkesin merak ettiği soruları cevapladı. Katıldığı yarışmalardan toplamda ne kadar para kazandığını ve bu paralarla ne yaptığını ilk kez canlı yayında açıkladı! İşte Turabi'nin o yarışmadan kazandığı para!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran konuk oldu. Çamkıran, katıldığı yarışmalardan yaklaşık 2 milyon TL ve bir ev kazandığını söyledi.

İşte Turabi Çamkıran’ın açıklamalarından satır başları…

Çok zor bir yarışma 2 bölümü bitti. Geriye 6 bölüm kaldı. Artık nereye kadar gittim, elendim mi, elen medim mi? göreceğiz….Burada katıldığım yarışma ile oradaki yarışma çok farklı. Burada açlıkla savaşıyoruz, orada akıl cesaretle.

Mesela 200 metre yükseklikte dengede durman lazım. Bir araçtan diğerine atlaman lazım. Çok cesaret isteyen bir yarışma, ilk bölümde birinin eli kırıldı. İnanılmaz yarışma Hollywood ekibi yapıyor, her yarış aksiyon gibi. Ama ben bu yarışma boyunca hiçbir şeyden korkmadım.

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"UYUŞTURUCU KULLANIP HERKESE SALDIRMIŞ"

2018’deki Survivor için Acun abinin yanına gidiyordum. Ben uyuyordum, adamın biri uyuşturucu kullanmış ve herkese saldırmış. Çoğu kişinin burnunu kırmış. Hostes geldi, beni uyandırdı. ‘Turabi Bey lütfen yardım edin’ dedi. Adam Afrikalı bayağı uzun bir adam, yanına gittim, hostese vurdu, bana da vuracaktı, tek hamle ile bayılttım. Sonra koltuğa oturtup, kelepçeledik. Ben yerime gittim tekrar uyumaya, adam kelepçeleri kırmış. Beni çağırdılar yine gittim bu safer battaniye ile bağladım.

KAZANDIĞI PARALARI NE YAPTI?

Ben bir olay görünce müdahale ederim, bir kadına da vursalar ben orada müdahale ederim dayak yesem de problem değil. Ben kazandığım paraları aileme verdim, şu an hiç param yok. Ben yanımda para taşımıyorum, kardeşim taşıyor. Cüzdan kardeşimde. Ben hiçbir zaman parayı sevmedim. Ben hayatımda hiç borç vermem verirsem de işini görsün geri gelmesin. Aileme verdiğim parayı sormuyorum ‘ne yapıyorsunuz’ diye ev aldılar mı almadılar mı biliyorum! Ama almışlardır herhâlde çok para çünkü.

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'2 MİLYONA YAKIN PARA VE EV KAZANDIM'

Nereden baksak ödüllerden 1 milyon kazandım, haftalık ücretler falan derken yarışmalardan 2 milyona yakın para ve bir ev kazandım. Amerika’daki yarışmadan da para aldım. Her yarışa göre değişiyor, kazandığın yarışa göre prim veriyorlar… Bu yarışta da ödül 1 milyon dolardı. Ama ben paranın peşinde değilim, önemli olan benim için başarı. Ben yenme odaklıyım, başarının peşindeyim. Ben bu parayı kazanırsam aileme vereceğim onu da... Yeni sürprizler var, ekip Hollywood ekibi yeni şeyler de olabilir.


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Turabi Survivor kazandığı para

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