Turabi canlı yayında yarışmalardan kazandığı parayı açıkladı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran konuk oldu. Çamkıran, katıldığı yarışmalardan yaklaşık 2 milyon TL ve bir ev kazandığını söyledi.

İşte Turabi Çamkıran’ın açıklamalarından satır başları…

Çok zor bir yarışma 2 bölümü bitti. Geriye 6 bölüm kaldı. Artık nereye kadar gittim, elendim mi, elen medim mi? göreceğiz….Burada katıldığım yarışma ile oradaki yarışma çok farklı. Burada açlıkla savaşıyoruz, orada akıl cesaretle.

Mesela 200 metre yükseklikte dengede durman lazım. Bir araçtan diğerine atlaman lazım. Çok cesaret isteyen bir yarışma, ilk bölümde birinin eli kırıldı. İnanılmaz yarışma Hollywood ekibi yapıyor, her yarış aksiyon gibi. Ama ben bu yarışma boyunca hiçbir şeyden korkmadım.

"UYUŞTURUCU KULLANIP HERKESE SALDIRMIŞ"

2018’deki Survivor için Acun abinin yanına gidiyordum. Ben uyuyordum, adamın biri uyuşturucu kullanmış ve herkese saldırmış. Çoğu kişinin burnunu kırmış. Hostes geldi, beni uyandırdı. ‘Turabi Bey lütfen yardım edin’ dedi. Adam Afrikalı bayağı uzun bir adam, yanına gittim, hostese vurdu, bana da vuracaktı, tek hamle ile bayılttım. Sonra koltuğa oturtup, kelepçeledik. Ben yerime gittim tekrar uyumaya, adam kelepçeleri kırmış. Beni çağırdılar yine gittim bu safer battaniye ile bağladım.