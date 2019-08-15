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Turabi'nin o pozu olay oldu! Ağzını bozdu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 15.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

The Challenge yarışmasına yeniden girmeye karar veren şampiyon Turabi sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Turabi gelen yorumlar sonrası ağzını bozdu.

Turabi'nin o pozu olay oldu! Ağzını bozdu

Turabi Çamkıran, geçtiğimiz sezon katıldığı ve şampiyon olduğu The Challenge War of The Worlds yarışmasına bu sene yeniden katılacak.

750 bin dolarlık büyük de bir ödülün sahibi olan Turabi Çamkıran, yarışmaya bu sene de katılacağını duyurdu.

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Yarışmanın ABD'de düzenlenen partisine katılan Turabi, ekipten arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen yorumlara çok sinirlenen Turabi sert bir cevap verdi:

"Bir iki kız görmeyi kaldıramıyorsunuz.
S... gidin sayfamdan eğer iş arkadaşlarımla bir fotoğraf paylaşmamı kaldıramıyorsanız. Hepsine "kardeşim" diyorum ve saygıda kusur etmiyorum buna rağmen gereksiz yorumlar yapıyordunuz. Ben sizin o içinizde ki kötü düşüncelerin ta ..... içiniz fesat sizin yav.klar. Siz kimsiniz ki bana küfürler yazıyorsunuz..."

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