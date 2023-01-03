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Turabi "Survivor'a sakın gitmesinler" dedi! Nagihan Karadere destek verdi

03.01.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor şampiyonlarından olan Turbo Turabi sosyal medya hesaplarından yaptığı müstehcen paylaşımlarla gündeme geliyordu. Turabi son olarak Survivor 2023 yarışmacılarına seslendi. Turabi'ye destek ise Nisa Bölükbaşı birinci olduğu için yarışmaya tepki gösteren Nagihan Karadere'den geldi.

Turabi "Survivor'a sakın gitmesinler" dedi! Nagihan Karadere destek verdi

Turbo lakabıyla anılan Turabi, 2014 ve 2015 sezonlarında üst üste iki kez Survivor şampiyonu oldu. Son dönemde pornografik paylaşımlar yapan eski şampiyon ilginç bir yorumda bulundu.

"Survivor 2023 yarışmacıları, Survivor hayatlarını kolaylaştırmak istiyorlarsa beni dinlesinler!" diyen Turabi şunları söyledi:

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“SAKIN GİTMESİNLER! Eğer açlığa, sivrisineklere, uykusuz ve aç geçecek gecelere, aile ve arkadaş özlemine, sert tahtada aylarca yatmaya, yüzünü bile görmek istemediğin kişilerle aynı adada kalmaya, konsey stresine ve bunlar gibi daha onlarca zorluğa dayanamayacaklarsa sakın ha sakın gitmesinler!

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Sevgili yeni Survivor kardeşlerim, aklınızın bile alamayacağı açlıkla ve zorlukla karşılaşacaksınız. Şimdilik içinizden 'Ben dayanırım, ben ne zorluklar, açlıklar gördüm!' diyeceksiniz. İlk haftadan sonra 'Ben nereye düştüm!' diye düşüneceksiniz.
Kazasız belasız hepimize güzel bir sezon dilerim." dedi.

Turabi'ye destek ise son dönem Acun Ilıcalı ile ters düşen Nagihan Karadere'den geldi. Nagihan paylaşıma "Aynen öyle canım benim" yazdı.

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