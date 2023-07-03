Turistlerin ilgi odağı oldu! 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak biliniyor... Dünyanın en berrak sularından birine sahip

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan 17 metre derinliğe sahip olmasına rağmen içerisinde yüzen balıkların görülebildiği Gökpınar Gölü, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. ‘Doğal Akvaryum’ olarak da bilinen ve dünyanın en berrak sularından birine sahip olan Gökpınar Gölü, berrak suyu ile dikkat çekiyor. Gölün berrak suyu ve doğanın eşsiz manzarası ziyaretçileri mest ediyor.

DALGIÇLARA DA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Hava sıcaklarının artmasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşayan Gökpınar Gölü, dalgıçlara da ev sahipliği yapıyor.

Hem eğitim, hem de tanıtım maksatlı dalış yapılan gölde ziyaretçiler, kayıklara da gezintiye çıkıyor.

Yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan göl, evlenecek çiftlerin fotoğraflarına da arka plan oluyor.

Yerli turistler çok güzel bir yer olduğunu söyleyerek vatandaşları Gökpınar Gölü’nü görmeye davet ettiler.

(İHA)

