HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Turistlerin ilgi odağı oldu! 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak biliniyor... Dünyanın en berrak sularından birine sahip

Turistlerin ilgi odağı oldu! 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak biliniyor... Dünyanın en berrak sularından birine sahip

03.07.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve bozkırın nazar boncuğu olarak bilinen Gökpınar Gölü, turistlerin ilgi odağı oldu. ‘Doğal Akvaryum’ olarak da bilinen Gökpınar Gölü, berrak suyu ile dikkat çekiyor. 17 metre derinliğe sahip olmasına rağmen içerisinde yüzen balıkların görülebildiği gölün dünyanın en berrak sularından birine sahip olduğundan söz ediliyor.

Turistlerin ilgi odağı oldu! 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak biliniyor... Dünyanın en berrak sularından birine sahip

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan 17 metre derinliğe sahip olmasına rağmen içerisinde yüzen balıkların görülebildiği Gökpınar Gölü, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. ‘Doğal Akvaryum’ olarak da bilinen ve dünyanın en berrak sularından birine sahip olan Gökpınar Gölü, berrak suyu ile dikkat çekiyor. Gölün berrak suyu ve doğanın eşsiz manzarası ziyaretçileri mest ediyor.

AW926346_03

DALGIÇLARA DA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Hava sıcaklarının artmasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşayan Gökpınar Gölü, dalgıçlara da ev sahipliği yapıyor.

AW926346_08

Hem eğitim, hem de tanıtım maksatlı dalış yapılan gölde ziyaretçiler, kayıklara da gezintiye çıkıyor.

AW926346_06

Kahreden kaza! Annesinin kucağındaydı... Kahreden kaza! Annesinin kucağındaydı...

Yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan göl, evlenecek çiftlerin fotoğraflarına da arka plan oluyor.

AW926346_02

Yerli turistler çok güzel bir yer olduğunu söyleyerek vatandaşları Gökpınar Gölü’nü görmeye davet ettiler.

AW926346_07

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun uzun öterken... Nefesi tükenince bayıldıUzun uzun öterken... Nefesi tükenince bayıldı
"Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" için harekete geçildi!"Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" için harekete geçildi!
Garsonluk mu kölelik mi?Garsonluk mu kölelik mi?
Anahtar Kelimeler:
Sivas Gürün gökpınar gölü

En Çok Okunan Haberler

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

Dilovası'nda gerginlik! Emniyet açıklama yaptı: Olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

Dilovası'nda gerginlik! Emniyet açıklama yaptı: Olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

İmamoğlu'ndan gündem yaratacak hamle: Adı belli oldu!

İmamoğlu'ndan gündem yaratacak hamle: Adı belli oldu!

Aylardır okyanustaydı! Kayıp olan Fransız'ı Türk denizciler kurtardı! Filmleri aratmayan olayı anlattı

Aylardır okyanustaydı! Kayıp olan Fransız'ı Türk denizciler kurtardı! Filmleri aratmayan olayı anlattı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.