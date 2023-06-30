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  4. Kahreden kaza! Annesinin kucağındaydı... Otomobil takla atıp tarlaya uçtu

Kahreden kaza! Annesinin kucağındaydı... Otomobil takla atıp tarlaya uçtu

30.06.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta yoldan çıkan otomobilin takla attığı kazada ağır yaralanan Abdülhamid Han isimli 3 aylık bebek kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde Sivas-Erzincan karayolu Göydün köyü mevkiinde meydana geldi. M.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp tarlaya uçtu.

3 AYLIK BEBEK MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ters dönen araç içerisinde bulunan Abdülhamid Han D. isimli 3 aylık bebek, ile anne B.D. ve baba M.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olan Abdülhamid Han isimli bebeğin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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ANNESİNİN KUCAĞINDAYMIŞ

Öte yandan bebeğin anne kucağında yolculuk yaptığı ve emniyet kemerlerinin takılı olmadığı öğrenildi. (İHA)

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