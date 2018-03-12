Türk dizilerini kaldırma talimatı Suudi Prens’ten geldi

Son dönemde özellikle Arap dünyasından Türkiye’ye yönelik saldırıların arttığı ve Katar kriziyle gerilimin arttığı Türkiye- Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin donma noktasına geldiği bir dönemde geçtiğimiz hafta yeni bir haber tartışma yaratmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde İngilizce yayın yapan gazetelerden The National, geçtiğimiz hafta MBC’nin Türk dizilerini yayından kaldırmalarına yönelik talimatta bulunduğunu aktarmış fakat bu ani kararın arkasındaki nedenin ne olduğunun henüz bilinmediğini okuyucularına duyurmuştu.

MBC Group Sözcüsü Mazen Hayek geçtiğimiz hafta, “MBC de dahil olmak üzere birçok Arap ülkesinde Türk dizilerinin yayından kaldırılmasına yönelik bazı medya gruplarını ilgilendiren bir karar alındı” demişti. Toplam 6 Türk dizisinin yayından kaldırılmasının arkasındaki sır perdesini ise Dünya’nın en prestijli gazetelerinden Washington Post araladı.

Washington Post, MBC’nin Başkanı Waleed el-İbrahim’in Suudi Arabistan’da gözaltına alınan iş adamları ve siyasetçiler arasında olduğunu aktarırken, “Ritz Carlton’dan geçtiğimiz Ocak ayında serbest kaldı ama henüz Dubai’ye gitmedi. Geçtiğimiz haftalarda MCB temsilcileri Clifford Chance avukatlarıyla bir araya gelerek İbrahim’in yüzde 40 hissesini bırakması konusunda anlaşma sağladı. Bu iddiayı anlaşmayla yakından ilgili olan iki yetkili aktardı” ifadesini kullandı.