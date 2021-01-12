Türk edebiyatının mihenk taşlarından bir olarak kabul edilen Oğuz Atay’ın yalnızlık üzerine söylediği 10 söz!

Oğuz Atay ortaya çıkarttığı eserlerle pek çok kişinin takdirini kazanmayı başardı. Bu usta kalemin yalnızlık için söylediği birbirinden değerli tespitleri sizler için araştırdık. Oğuz Atay’ın sözleri yalnızlığınızın en güzel tanımı olacak. Yalnızlık konusuna girmeden öncesinde sizlere Oğuz Atay’ın bir sözüyle seslenmek isteriz. “Ben buradayım sevgili okuyucum, sen neredesin acaba?” İşte Oğuz Atay’ın yalnızlık duvarlarını aşıp gönüllere hitap eden 10 sözü... ”Hayatımın başı ve sonu belliydi; hiç olmazsa ortasını kaçırmamalıydım.” Oğuz Atay, 12 Ekim 1934 yılında Kastomonu’nda doğdu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) VI. ve VII. dönem Sinop, VIII. dönem Kastamonu vekili Cemil Atay'ın oğlu olan Oğuz Atay, 1951'de Maarif Koleji'ni (Ankara Koleji), 1957'de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. 1961 yılında modacı olan Fatma Gürbüz ile evlendi. Bu evlilikten de bir kız çocuğu dünyaya geldi. Fakat yazarın 'şiddetli ruhsal ayrımlar' olarak nitelendirdiği tabirle, eşiyle yaşadığı bazı sorunlar sonucu 1967'de boşandı. 1974’te ise sanat muhabiri Pakize Kutlu ile evlendi.

”Yalnızlığı çok seversek, bir gün o da çekip gider mi?” Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görevine başlayan Oğuz Atay, bu dönemde akademisyenliğin yanında edebiyatla yakından ilgiliydi. Dostoyevski, Franz Kafka, James Joyce, Vladimir Nabokov, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi ünlü yazarların eserlerini okuyarak onlardan ilham almaya başladı. ”Siz bilmezsiniz albayım, insanlık tek başına kollarımda can verdi. Yanında kimseler yoktu.” Türk edebiyatının en çok konuşulan romanlarından biri olan Tutunamayanlar’ı Oğuz Atay, 1972 yılında yazdı. Yazarın en beğenilen romanı olmasına rağmen edebiyat severler bu eserden sonra ikiye ayrıldı. Bu roman 1970 yılında TRT Roman Ödülü’nü kazandı. ”Herkes birikmiş bizi seyrediyor. Dağılın! Kukla oynatmıyoruz burada. Acı çekiyoruz.” Oğuz Atay, büyük ses getiren Tutunamayanlar romanından sonra yine çok beğenilen Tehlikeli Oyunlar (1973) adlı ikinci romanı yazdı.Hikayelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında toplayan Atay, 1911-1967 yılları arasında yaşamış Prof. Mustafa İnan'ın hayatı konu eden Bir Bilim Adamının Romanı'nı ise 1975 yılında yayımladı.