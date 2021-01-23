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  4. Türk gemisine korsan saldırısı! 4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

Türk gemisine korsan saldırısı! 4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

23.01.2021 23:55 | Son Güncelleme:
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Türk gemisine korsan saldırısı! 4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

Gine Körfezi açıklarındaki Türk kargo gemisi korsanların saldırısına uğradı. Kargo gemisindeki 1 kişi öldü, 15 kişi kaçırıldı. Geminin 4'üncü Kaptanı Furkan Yaren'e ait olduğu belirtilen ses kaydında da "Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Tüm kabloları sökmüşler, hiçbir şey çalışmıyor, sadece radar çalışıyor. Rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi." ifadesi yer aldı.

EOS Risk Group Başkanı David Johnson tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait Mozart isimli geminin Gine Körfezi'nde Sao Tome'nin 100 deniz mili açığında saldırıya uğradığı duyuruldu.

Açıklamada, Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 mürettebattan 15'inin kaçırıldığı, 1'nin öldürüldüğü, mürettebattan 3 kişinin de korsanlarla gemide kaldığı belirtildi.

Olayla ilgili geminin bağlı olduğu acente ile 4. kaptan arasında geçen ses kaydına ortaya çıktı.

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"KÖR TOPAL GİDİYORUM"

4'üncü Kaptan Furkan Yaren, olay anına ilişkin yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ben de bacağımdan yaralandım. Hiçbir şey çalışmıyor bir tek radar çalışıyor. Kör topal gidiyorum. Rota verdiler verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Baş mühendisle ben kaldık, bir de yağcı kaldı onun da karnında şarapnel var. İkinci mühendis öldü, 15 kişiyi aldılar ben de götürüyorum gemiyi. Şirketle sürekli haber halindeyiz. Geminin izleme sistemi var oradan takip ediyorlar. Kurtulduk biz ama diğerlerini döve döve aldılar. Şirketten beni arıyorlar sürekli. Uyku tutarsa diye bir şey yapmıyorum kör topal gidiyoruz."

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