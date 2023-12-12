Türk gezgin Etiyopya'da tacize uğradı! O anları saniye saniye kaydetti... Öpmek için yanına böyle yaklaştı

Dünyayı dolaşarak sosyal medya için seyahat içerikleri üreten Ceren Yılmaz, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı ziyaret etmişti. Tele 1'in haberine göre, market alışverişi için otelden çıkan fenomen isim sokak ortasında taciz edildi. Görüntülerde kollarında çok sayıda yara izi olduğu görülen bir Etiyopyalı bir adamın genç kadını öpmek için yaklaştığı görüldü.

ALMAN UYRUKLU BİR KİŞİ YARDIM ETTİ

Etiyopyalı adamın uzaklaşmasını isterken kendisine şiddet uyguladığını belirten Yılmaz, yoldan geçen Alman uyruklu bir adamın yardımı sayesinde tacizden kurtulduğunu söyledi.

Elindeki kamerayla etrafı çektiği sırada taciz edildiğini ifade eden Yılmaz, "Şanslıydım ki oradan geçmekte olan Alman uyruklu bir kişi yardımıma koştu ve 20’ye yakın Etiyopya uyruklu erkek olanı sadece izledi" dedi.