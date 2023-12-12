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    4. Türk gezgin Etiyopya'da tacize uğradı! O anları saniye saniye kaydetti... Öpmek için yanına böyle yaklaştı

    Türk gezgin Etiyopya'da tacize uğradı! O anları saniye saniye kaydetti... Öpmek için yanına böyle yaklaştı

    12.12.2023 15:29 | Son Güncelleme:
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    Dünyayı gezerek seyahat deneyimlerini paylaşan içerik üreticisi Ceren Yılmaz, Etiyopya'nın Addis Ababa şehrinde tacize uğradığı anları yayınlayınca gündem oldu. Dehşet anları Yılmaz'ın kamerasına anbean yansırken sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.

    Dünyayı dolaşarak sosyal medya için seyahat içerikleri üreten Ceren Yılmaz, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı ziyaret etmişti. Tele 1'in haberine göre, market alışverişi için otelden çıkan fenomen isim sokak ortasında taciz edildi. Görüntülerde kollarında çok sayıda yara izi olduğu görülen bir Etiyopyalı bir adamın genç kadını öpmek için yaklaştığı görüldü.

    ALMAN UYRUKLU BİR KİŞİ YARDIM ETTİ

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    Etiyopyalı adamın uzaklaşmasını isterken kendisine şiddet uyguladığını belirten Yılmaz, yoldan geçen Alman uyruklu bir adamın yardımı sayesinde tacizden kurtulduğunu söyledi.

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    Elindeki kamerayla etrafı çektiği sırada taciz edildiğini ifade eden Yılmaz, "Şanslıydım ki oradan geçmekte olan Alman uyruklu bir kişi yardımıma koştu ve 20’ye yakın Etiyopya uyruklu erkek olanı sadece izledi" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Etiyopya
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