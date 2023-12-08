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    4. Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Hakaretler yağdırıp ortalığı birbirine kattı... Gelinin hareketi sosyal medyada gündem oldu

    Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Hakaretler yağdırıp ortalığı birbirine kattı... Gelinin hareketi sosyal medyada gündem oldu

    08.12.2023 13:33 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada bir düğün töreni sırasında paylaşılan görüntü kısa sürede viral olmayı başardı. Görüntülerde damadın eski sevgilisi düğün basarken ortalığı birbirine kattığı anlarda gelinin soğukkanlı tavrı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntü kullanıcılar arasında gündem yaratırken binlerce izlenmeye de ulaştı. Görüntülerde düğün töreni sırasında damadın eski sevgilisinin düğünü basması geceye damga vurdu. Gelin ve damadın bulunduğu masaya giden eski sevgili damatla tartışmaya başladı. Öfkesine engel olmayan eski sevgili masanın üzerinde eline geçen ilk şeyi damada fırlattı.

    SADECE İZLEMEYİ TERCİH ETTİ

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    Sosyal medyada kullanıcılarının büyük bir bölümü gelini hareketi nedeniyle tebrik ederken ayrılması gerektiğini söyledi. Bir sosyal medyada kullanıcısı gönderiye, "Gelinin asilliği ama o adamla olmaz bebeğim inan buna" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne güzel bir anı,ömür boyu kavga sebebi" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Gelin fazla asil." dedi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Gelin şaka mı?" yorumunu ekledi.

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