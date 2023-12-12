Sabahın erken saatlerinde okula giden bir çocuğun görüntüsü sosyal medyada viral oldu! Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı

2016 yılında yaz saati uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte Türkiye saati değişmeksizin GMT+3 olarak sabitlenmişti. Bu durumda öğrencilerin ve çalışanların daha gün doğmadan evden çıkmaları durumunu beraberinde getiriyordu.

Çocuklarını okula gönderen veliler küçüklerin sabahın erken saatlerinde evden çıkmak zorunda kalmasına sosyal medyadan tepki göstermeye başladı. Son olarak bir paylaşımda okula gitmek için annesiyle birlikte evden çıkan küçük bir çocuk markete uğradıkları anda ayakta uyuyakaldığı anlar yer aldı.

"HER SABAH BÖYLEYİM"

Markette oğlunun uyuyakaldığı anları sosyal medyadan paylaşan annenin gönderisi kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Görüntülere sosyal medya kullanıcılarının tepkisi gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her sabah böyleyim" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben işe giderken çok zorlanıyorum küçük çocuklar nasıl zorlanmasın" yorumunu ekledi.