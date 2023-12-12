Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sabahın erken saatlerinde okula giden bir çocuğun görüntüsü sosyal medyada viral oldu! Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı

    Sabahın erken saatlerinde okula giden bir çocuğun görüntüsü sosyal medyada viral oldu! Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı

    12.12.2023 13:18 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Son dönemde özellikle veliler sosyal medyada çocukların sabah karanlığında okula gitmesine tepki göstermeye başlamıştı. Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde küçük bir çocuğun marketin ortasında ayakta uyuyakaldığı anları gösterdi. O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı.

    2016 yılında yaz saati uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte Türkiye saati değişmeksizin GMT+3 olarak sabitlenmişti. Bu durumda öğrencilerin ve çalışanların daha gün doğmadan evden çıkmaları durumunu beraberinde getiriyordu.

    1

    Çocuklarını okula gönderen veliler küçüklerin sabahın erken saatlerinde evden çıkmak zorunda kalmasına sosyal medyadan tepki göstermeye başladı. Son olarak bir paylaşımda okula gitmek için annesiyle birlikte evden çıkan küçük bir çocuk markete uğradıkları anda ayakta uyuyakaldığı anlar yer aldı.

    "HER SABAH BÖYLEYİM"

    2

    Markette oğlunun uyuyakaldığı anları sosyal medyadan paylaşan annenin gönderisi kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Görüntülere sosyal medya kullanıcılarının tepkisi gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her sabah böyleyim" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben işe giderken çok zorlanıyorum küçük çocuklar nasıl zorlanmasın" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Yeni güzellik şubesini açtı! "Çakallar gitti..."

    Yeni güzellik şubesini açtı! "Çakallar gitti..."

     “Göğüslerimi gösteriyormuşum” isyanı! AVM’den kovulunca...

    “Göğüslerimi gösteriyormuşum” isyanı! AVM’den kovulunca...

     Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

    Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

     "Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

    "Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

     Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

    Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Siz bir de arkasını görün! Vücut hatlarını belli eden taytı olaySiz bir de arkasını görün! Vücut hatlarını belli eden taytı olay
    Yeni güzellik şubesini açtı! "Çakallar gitti..."Yeni güzellik şubesini açtı! "Çakallar gitti..."
    Kıskançlık krizine giren kadın kocasını diri diri yaktıKıskançlık krizine giren kadın kocasını diri diri yaktı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İETT otobüsünde ortalık karıştı! Polisin dizini kırdı, gözünü morarttı

    İETT otobüsünde ortalık karıştı! Polisin dizini kırdı, gözünü morarttı

    Halil Umut Meler ilk kez konuştu! İfadesi ortaya çıktı

    Halil Umut Meler ilk kez konuştu! İfadesi ortaya çıktı

    Yeni güzellik şubesini açtı! "Çakallar gitti..."

    Yeni güzellik şubesini açtı! "Çakallar gitti..."

    Müstehcen içerikleri nedeniyle açığa alınan öğretmen son pozuyla da olay oldu

    Müstehcen içerikleri nedeniyle açığa alınan öğretmen son pozuyla da olay oldu

    Eski halinden eser yok şimdi! İç çamaşırlı pozu olay oldu

    Eski halinden eser yok şimdi! İç çamaşırlı pozu olay oldu

    Kocamı en iyi arkadaşım ve onun kocasıyla paylaşıyorum

    Kocamı en iyi arkadaşım ve onun kocasıyla paylaşıyorum

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

    Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

    Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

    Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

    Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

    Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

    Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

    Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

    Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

    Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.