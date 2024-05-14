Türk Hava Yolları uçağında gergin anlar! Saatlerce beklediler...

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Elazığ’a dün akşam saat 22.50’de hareket etmesi planlanan Türk Hava Yolları'nın şirketi AJet uçağı, yolcuların uçağa alınmasından sonra havalanmadı. Yaklaşık 2.5 saat boyunca uçakta bekleyen yolcular havasızlık nedeniyle zor anlar yaşadı. Duruma tepki gösteren yolcular çok beklediklerini, uçağın içinin havasız kaldığını ve bazı insanların da fenalık geçirdiğini söyledi.

Saat 22.50’de uçması gereken uçağın neden zamanında kalkmadığına dair açıklama yapılmadı. Yaklaşık 2.5 saatin sonunda uçakta bulunan yolcular indirilerek başka uçağa bindirildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





