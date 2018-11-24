MAGAZİN

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy 2 kilo lüfer yedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

Megastar Tarkan'la yeni şarkısı çıkacak olan Bülent Ersoy, balık tutkusuna yenik düştü. Ersoy, akşam yemeği için gittiği restoranda 2 kilo lüfer yedi.

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy 2 kilo lüfer yedi

Yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Türk Sanat Müziği'nin Divası, önceki akşam menajeri ve yapım şirketi yetkilileriyle Arnavutköy'de lüks bir restoranda buluştu. Mekanda, iki kilo lüfer balığı yiyen ve yanında meze de tercih eden Ersoy, iştahıyla ağızları açık bıraktı.

"ŞARKIMIZ YAKIN ZAMANDA ÇIKIYOR"

Yeni Asır'ın haberine göre; Yeşil kıyafeti, çantasıyla dikkat çeken Bülent Ersoy, mekana çağırdığı kiralık VIP araçla Arnavutköy'den ayrılırken muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin, "Tarkan ile 'Ümit Hırsızı' adlı şarkı çalışmasını tamamladığınız ve piyasaya çıkaracağınız doğru mu?" sorusuna Ersoy, "Tarkan Bey'le anlaştık. Şarkımız yakın zamanda çıkıyor inşallah. Bugün onun görüşmesini burada gerçekleştirdik" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy yemek lüfer

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