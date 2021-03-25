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Türkçe kelimeleri okumaya çalışan kullanıcı TikTok’ta fenomen oldu

Seray Üstün Seray Üstün
25.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Twitter ve Instagram’ın ardından popülerliğe kavuşan TikTok uygulamasında bir kullanıcı Türkçe telaffuzu sayesinde fenomen oldu. “Devaughnreese” isimli kullanıcının Türkçe kelimeleri okuyuşu takipçilerini gülümsetti.

“Devaughnreese” isimli TikTok kullanıcısı bir takipçisinin isteği üzerine çeviri programının yardımıyla Türkçe kelimeleri okumaya çalıştı. Takipçilerinin seçtiği kelimeleri ilk olarak kendisi okuyan genç daha sonra sesli çeviri özelliği sayesinde gerçek okunuşlarını dinledi. Kelimelerin kendi telaffuz ettiği şekilden çok farklı olduğunu duyan genç ufak bir şok geçirdi.

Devaughnreese’ın kayıt ettiği bu anlar sosyal medyada dikkatleri çekti. Eğlenceli videoya Devaughnreese’ın Türk takipçilerinden yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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