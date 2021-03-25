Türkçe kelimeleri okumaya çalışan kullanıcı TikTok’ta fenomen oldu

“Devaughnreese” isimli TikTok kullanıcısı bir takipçisinin isteği üzerine çeviri programının yardımıyla Türkçe kelimeleri okumaya çalıştı. Takipçilerinin seçtiği kelimeleri ilk olarak kendisi okuyan genç daha sonra sesli çeviri özelliği sayesinde gerçek okunuşlarını dinledi. Kelimelerin kendi telaffuz ettiği şekilden çok farklı olduğunu duyan genç ufak bir şok geçirdi.

Devaughnreese’ın kayıt ettiği bu anlar sosyal medyada dikkatleri çekti. Eğlenceli videoya Devaughnreese’ın Türk takipçilerinden yorum yağdı.



